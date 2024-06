A dare per primo la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram: Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbero presto diventare genitori. Secondo quanto vociferato, la ragazza sarebbe incinta del loro primo figlio. Una notizia che sta rimbalzando sul web e sui siti, senza alcuna smentita (o conferma a onor di cronaca) da parte dei due diretti interessati. Poche settimane fa, via social, Jacqueline ha condiviso alcuni scatti insieme al compagno, in barca.

Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce … non ho ancora capito cosa sia … spero non basti una vita

Questa la frase che molti fan hanno analizzato e letto con un accenno alla notizia, nel passaggio “c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce“. Ovviamente sono illazioni che attendono una replica da parte della coppia che ha smentito, nei mesi scorsi, una presunta crisi, sottolineando quanto il loro amore sia più forte che mai.

I due si sono conosciuti sui social nel 2020, durante il difficile periodo di stop legato al Covid e sarebbe stato un colpo di fulmine per entrambi.

Ultimo e quello stop annunciato nel 2025

La notizia della gravidanza potrebbe essere legata alla decisione di fermarsi, da parte del cantante, nel 2025. Era stato lui stesso, a marzo, a sottolineare questa scelta dopo il tour negli Stadi di questa estate. Ecco cosa dichiarò:

Credo sia giusto nel 2025 fermarsi, non suoneremo. Però sto lavorando al nuovo disco. Non so se lo faccio uscire prima del tour o dopo il tour. Io ho la fortuna di avere una mia etichetta discografica quindi faccio come mi pare e quindi sto ragionando se farlo uscire prima o dopo ma vi lascerò nuova musica che vi farà compagnia in quest’anno in cui non ci vedremo”

Alla fine l’album è uscito (Altrove è il titolo del progetto) e il cantautore si sta esibendo negli Stadi, tra Napoli, Torino e Milano.