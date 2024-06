Appuntamento con Ultimo in concerto stasera, 24 giugno 2024, allo Stadio Olimpico a Roma. Il cantautore, che ha già annunciato altre date estive negli Stadi nel 2025, nel frattempo si è assicurato un altro sold out nella tappa romana. Dopo le tre date romane il tour proseguirà con una unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force per il grande popolo di Ultimo, che a soli 28 anni vanta 39 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno, e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, informazioni su orario e biglietti, come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

La scaletta di Ultimo in concerto a Roma, 24 giugno 2024

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te (Piano e Voce)

Quel filo che ci unisce (Piano e Voce)

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati (Chitarra e Voce)

Altrove

I tuoi particolari (Piano e Voce)

La stella più fragile dell’Universo

Giusy (Piano e Voce)

Farfalla bianca (Piano e Voce)

Tornare a te (Piano e Voce)

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico a Roma

Il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.