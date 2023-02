Ultimo sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Alba”. Il cantautore si esibirà nella prima serata di martedì 7 febbraio 2023. Ecco, a seguire le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio. Il pezzo sarà interpretato senza pianoforte, durante l’esibizione sul palco del Teatro Ariston:

“L’ho scritto al pianoforte ma mi piaceva l’idea di stare sull’asta. Essendo importante il testo e quello che volevo dire, la faccia è importante per comunicare il messaggio. Poi magari la seconda esibizione la potrei fare al piano, inizialmente… Ma a livello di live, preferisco davanti all’asta proprio per comunicare. Non ho scritto “Alba” per Sanremo. La canzone è venuta a tutti gli effetti da me”

Ultimo in duetto con Eros Ramazzotti nella serata cover

Il duetto di Ultimo sarà con Eros Ramazzotti, nella quarta serata in onda venerdì 10 febbraio 2023:

“Con Eros abbiamo un rapporto bello, molto semplice e diretto. Faremo tre pezzi con cui sono cresciuto. C’è un suo album che sentivo sempre, si chiama Nove, un disco fatto sol0 di hit. C’è “Un’emozione per sempre“, tra i brani del duetto ci sarà questa. Collego le canzoni di Eros a dei momenti di totale infanzia pura. Ho fatto sentire Alba ad Antonello Venditti, gli era piaciuta la canzone. Sul duetto abbiamo sempre parlato in modo astratto della cosa, non lo abbiamo mai detto in maniera concreta”

Ultimo, ecco come è nata Alba

Su come è nata la canzone, Ultimo rivela:

“Alba mi ha dato l’impressione che fosse qualcosa di diverso, più eterea, più astratta. Anche nella produzione c’è stato un lavoro diverso. C’è una seconda strofa con una ottava bassa, un battito del cuore. C’è questo battito nella seconda strofa, un passaggio fondamentale per me. A me personalmente ha dato la sensazione di essere diversa dalle altre. Ci sono delle canzoni che crescono con l’orchestra, altre da studio, con suoni meno organici. Credo che avere un’orchestra coj così tanti elementi, quando salgono gli archi, si crea una magia anche per l’orchestra dal vivo.

Il ritorno a Sanremo

Quando vengo a Sanremo l’effetto è sempre di grande responsabilità. Qui invece sei ospite di un palco, ogni cosa ha riflettori, sento più quella pressione. Ritornare qui è per dimostrare un’apertura, ho un grande rispetto nei confronti di questo palco. La cosa importante è far capire quanto questo palco mi ha dato, da “Il ballo delle incertezze” a “I tuoi particolari”. Con Alba voglio avere un ricordo di Sanremo diverso. La sto vivendo con un grande senso di leggerezza, con una voglia di presentare “Alba”. Credo sia una canzone a cui voglio dare questo tipo di esposizione. Per me l’importante è il messaggio collegato al brano. Non mi piaceva il modo in cui avevo lasciato Sanremo. Ho sentito la necessità di tornare e chiudere un cerchio diverso con questo pezzo che può rappresentare un cambiamento artistico. Non è che sei fai gli Stadi non puoi tornare a Sanremo. Amo il pubblico dei live ma ho voglia di mettermi in gioco.