Seconda tappa a San Siro per Ultimo, stasera, 18 luglio 2023. Dopo il sold out di ieri, il cantautore romano torna ad abbracciare il suo pubblico con l’ultimo live in calendario per questa estate. Ma l’appuntamento è già stato annunciato anche per il 2024 con “Ultimo – Stadi 2024 – La favola continua…“. Prime tappe annunciate (e in altre in aggiunta) con la partenza il prossimo 8 giugno dallo Stadio Armando Maradona a Napoli. A mezz’ora dall’annuncio già 10.000 biglietti sono stati acquistati. L’artista mette in cassaforte il traguardo dei 28 stadi in 5 anni con altre 4 date: sarà il 15 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

Appuntamento conclusivo, stasera, per gli Stadi 2023. E San Siro è pronto ad accogliere Ultimo insieme ai suoi più noti e recenti successi. A seguire le informazioni sui biglietti e la scaletta delle canzoni.

Ultimo, San Siro, 18 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Ultimo avrà iniziato alle 21. L’apertura cancelli è prevista tra le 16 e le 17.

Ti va di stare bene

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Sabbia

Nuvole in testa

L’unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

La stella più fragile dell’Universo / Tu / Cascare nei tuoi occhi / Peter Pan (vuoi volare con me?) / Farfalla bianca / Chiave / Buongiorno vita

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

I tuoi particolari

Supereroi

Alba / Amare / L’eleganza delle stelle / Solo / Giusy / Rondini al guinzaglio

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

22 settembre

Sogni appesi

Ultimo, San Siro, 18 luglio 2023, biglietti del concerto

Anche il secondo e ultimo concerto di Ultimo a San Siro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 18 luglio 2023 a Milano.