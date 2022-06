Ultimo si esibirà in concerto, questa sera, 25 giugno 2022, allo Stadio Diego Armando Maradona, a Napoli. La tappa fa parte del tour negli Stadi che il cantautore romano sta portando in scena, finalmente, dopo due anni di stop e rinvii legati alla pandemia di Covid-19. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta.

Ultimo, Napoli, 25 giugno 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli, sabato 25 giugno 2022. Il live è sold out.

Ultimo, Napoli, 25 giugno 2022, Stadio Maradona, Apertura cancelli, orari

Ecco le informazioni utili sugli orari: Alle 16 apertura box office, alle 16:30 Apertura porte. Il concerto di Ultimo inizierà alle 21.

Ultimo, Napoli, 25 giugno 2022, Stadio Maradona, Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Vasco Rossi, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81

Ultimo, Napoli, 25 giugno 2022, Scaletta canzoni

Ecco, a seguire, il concerto di Ultimo a Torino. E’ previsto l’inizio del live dalle 21. Tra i brani, i grandi successi del cantautore romano come “Colpa delle favole” e “Pianeti”, passando per “Piccola stella” e i più recenti “Niente ” e “Buongiorno vita”.

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi