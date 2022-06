Ultimo si esibirà giovedì 30 giugno 2022 a Modena, allo Stadio Braglia, per un altra tappa del suo tour negli Stadi. Per il cantautore, finalmente sono arrivati i tanto attesi live, rimandati per due anni a causa della pandemia di Covid-19. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto di Ultimo a Modena, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta delle canzoni eseguite.

Ultimo, Modena, 30 giugno 2022, Biglietti concerto

Il concerto di Ultimo a Modena, giovedì 30 giugno 2022, è sold out. Tutti i biglietti sono esauriti.

Ultimo, Modena, 30 giugno 2022, Apertura cancelli, orari

Apertura Biglietteria Ore 15.00 – Presso Via Monte Kosica

Ritiro Vip Pack Dalle Ore 14.15

Ritiro Accrediti Dalle Ore 17.00

Apertura Porte Vip Pack Gold Ore 16.30

Apertura Porte Prato E Prato Gold Ore 17.00

Apertura Porte Tribuna Gradinata/Curva Ore 17.30

Ultimo, Modena, 30 giugno 2022, Stadio Braglia, Come arrivare

Ecco tutte le informazioni riportate per raggiungere lo Stadio Braglia a Modena, come riportato anche da Ticketone.

In autobus

Le Linee diurne consigliate sono la 7, 9, 10, 11 A, 13 – Fermata Monte Kosica – Stadio

Line notturna è quella 7 N (dalle 20,30 in poi)

In Treno

Fermata Stazione F.S. di Modena: dal piazzale della Stazione girare a destra

Se si arriva in auto, arrivando da Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia (A1 Autostrada del Sole): uscire a “Modena Nord”, alla rotatoria svoltare alla prima uscita a destra e salire sul cavalcavia di raccordo con la tangenziale. Seguire il senso di marcia fino all’uscita numero 10 e le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Napoli, Roma, Firenze, Bologna (A1 Autostrada del Sole), si consiglia di uscire a “Modena Sud” e svoltare a destra in direzione di Modena. Proseguire per circa 7 km, fino all’incrocio con la tangenziale. Svoltare a destra ed imboccare la tangenziale, dopodiché uscire all’uscita numero 10 e seguire le indicazioni per lo stadio Braglia.

Per i parcheggi è consigliato quello del Centro, dotato di 1720 posti auto; in alternativa è possibile fare affidamento sui parcheggi pubblici nelle vicinanze

Ultimo, Modena, 30 giugno 2022, Scaletta concerto

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi