Da oggi, lunedì 22 febbraio 2021, in esclusiva su Amazon Music, è disponibile la cover de I Giardini di Marzo, il capolavoro senza tempo di Lucio Battisti, con testo scritto da Mogol, reinterpretata dal cantautore che ha dominato le classifiche degli ultimi anni con i suoi primi tre album (Pianeti, Peter Pan e Colpa delle Favole) ossia Ultimo.

I Giardini di Marzo di Ultimo è la prima canzone italiana Amazon Original. Il cantautore romano ha inciso questa cover (la prima reinterpretazione di un brano già edito nella sua carriera) circa un anno fa, ai Capitol Records di Los Angeles, per rendere omaggio ad uno degli artisti che l’ha ispirato nel corso della sua crescita artistica:

Non sono solito fare cover.

Un anno fa però, ai Capitol Records di Los Angeles, decisi di registrare uno dei brani più belli della musica italiana: I giardini di marzo, di Lucio Battisti.

Da quel giorno sono cambiate tante cose e quell’esecuzione improvvisata piano e voce potete sentirla da adesso, in esclusiva solo su Amazon Music. È semplicemente un omaggio. Il mio modo per dire grazie ad un artista immenso per quello che mi ha lasciato dentro.

Per quanto riguarda le ultime uscite discografiche di Ultimo, ricordiamo il singolo 7+3, pubblicato lo scorso 22 dicembre, scritto appena due settimane prima e dedicato a sua madre.

Ultimo – I giardini di Marzo: il testo

Il carretto passava e quell’uomo gridava, gelati

Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti

Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti.

All’uscita di scuola, i ragazzi vendevano i libri

Io restavo a guardarli, cercando il coraggio per imitarli

Poi, sconfitto, tornavo a giocar con la mente e i suoi tarli

E la sera al telefono tu mi chiedevi, perché non parli.

Che anno è, che giorno è

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani, come vedi, non tremano più

E ho nell’anima, in fondo all’anima

Cieli immensi e immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te

Fiumi azzurri e colline e praterie

Dove corrono dolcissime le mie malinconie

L’universo trova spazio dentro me

Ma il coraggio di vivere, quello, ancora non c’è.

I giardini di marzo si vestono di nuovi colori

E le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori

Camminavi al mio fianco e ad un tratto dicesti, tu muori

Se mi aiuti son certa che io ne verro fuori

Ma non una parola chiarì i miei pensieri

Continuai a camminare, lasciandoti attrice di ieri.

Che anno è, che giorno è

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani, come vedi, non tremano più

E ho nell’anima, in fondo all’anima

Cieli immensi e immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te

Fiumi azzurri e colline e praterie

Dove corrono dolcissime le mie malinconie

L’universo trova spazio dentro me

Ma il coraggio di vivere, quello, ancora non c’è.