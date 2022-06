Data zero a Bibione (VE) per il tour negli Stadi di Ultimo, rimandato per due anni a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Dopo una lunga attesa, finalmente il cantautore romano potrà tornare ad esibirsi dal vivo negli Stadi. Numerose le date e anche i sold out: tutto esaurito a Roma, Milano, Napoli, Firenze e Pescara, già ad aprile 2019.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul tour negli Stadi e sulla data zero, in programma domenica 5 giugno 2022.

Gli unici biglietti disponibili per il concerto di Ultimo a Bibione sono quelli per il prato, a 46 euro ciascuno (clicca qui)

Lo Stadio Comunale si trova in via Timavo 10, 30020, Bibione (VE).

Saranno numerose le canzoni interpretare da Ultimo durante le ore di musica live negli Stadi. Immancabili i suoi grandi classici che l’hanno portato al successo come “Pianeti”, “Il ballo delle incertezze”, “I tuoi particolari”, “Piccola stella”, “Pianeti” e “Cascare nei tuoi occhi”. Ma ovviamente ci sarà spazio anche per i pezzi più recenti come “22 settembre”, “Buongiorno vita” e “Tutto questo sei tu”.

L’ultimo album di Ultimo, Solo, è stato pubblicato a ottobre 2021 e ha debuttato al primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia

Ultimo ha sempre manifestato e sottolineato l’urgenza del ritorno ai concerti live, soprattutto per tutti coloro che lavorano nel settore dello spettacolo, tra i più colpiti dalla pandemia Covid-19. Ecco le sue parole ad agosto 2021:

Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare e come farlo. Ci sono concerti che non sembrano concerti, serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati… che senso ha poter prendere ogni giorno aerei dove sono tutti attaccati (in un luogo CHIUSO e PICCOLO) e poi per dover fare un concerto in uno spazio APERTO e GRANDE, la gente deve stare seduta con mascherina e distanziata? Ah, ci sono anche concerti veri, fatti in paesi vicino al nostro. Lì si può andare volendo.

Hanno tutti paura di decidere, perché farlo comporta delle conseguenze. E se queste dovessero essere negative, si perderebbero consensi. Ma la politica non può basarsi sul porto sicuro e sul non muoversi per paura di sbagliare. Siamo fermi da 2 anni e abbiamo la necessità di tornare a fare il nostro mestiere, come sta succedendo in altri paesi del mondo.

Io non sono un tecnico, ma se abbiamo introdotto il green pass, proviamo a tornare tramite questo strumento: con responsabilità e civiltà reciproca. Perché oltre il green pass sinceramente non so cos’altro possa esserci… se anche con questo strumento continuiamo a limitare le capienze per me è sbagliato. C’è un virus e lo sappiamo tutti, ma dobbiamo poter tornare a vivere per imparare a convivere con lui. Senza terrore ma con grande attenzione. Si può fare.