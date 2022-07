C’è molta attesa per il concerto di Ultimo al Circo Massimo a Roma. Un appuntamento che certifica ancora di più il successo del cantautore romano dopo il tour negli Stadi che lo ha visto collezionare numerosi sold out. E adesso, il trionfo nella Capitale, nella sua Roma. A seguire tutte le informazioni sul live, dalla disponibilità biglietti fino alla scaletta delle canzoni.

Ultimo, Circo Massimo (Roma), 17 luglio 2022, Biglietti

Nessun biglietto disponibile per il concerto di Ultimo al Circo Massimo a Roma. Il live è sold out.

Ultimo, Circo Massimo (Roma), 17 luglio 2022, Scaletta concerto

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi

Ultimo, Circo Massimo (Roma), 17 luglio 2022, Come arrivare (modifiche mobilità metro e bus)

Qui le indicazioni su come arrivare al Circo Massimo per il concerto dei Ultimo di domenica 17 luglio 2022. Clicca qui per tutti i cambiamenti legati alla moblità per il suo live show.

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Alcune strade potrebbero essere inaccessibili proprio per i grandi eventi come il concerto di Ultimo.