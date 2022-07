Sarà Catania ad ospitare la nuova data del tour negli Stadi di Ultimo. Lunedì 11 luglio 2022, il cantautore si esibirà allo Stadio Cibali dopo il rinvio di circa due anni a causa della pandemia da Covid-19. Precedentemente la tappa era prevista il 13 luglio 2021. Il tour sta ottenendo un grande consenso da parte del pubblico con concerti sold out e biglietti quasi introvabili. Ecco, a seguire, tutto quello che c’è da sapere sul concerto di Ultimo, a Catania, l’11 luglio 2022.

Ultimo, Catania, 11 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per il concerto di Ultimo, a Catania, l’11 luglio 2022. Sono liberi alcuni posti in zona prato a 36.80 euro, Settore Ospiti Non Numerato a 57.50 e Curva Nord Non Numerata (sempre a 57.50 euro). Potete cliccare qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

Ultimo, Catania, 11 luglio 2022, Stadio “Massimino” di Cibali, Come arrivare

Ecco come arrivare allo Stadio Cibali (anche chiamato Stadio Massimino) a Catania.

Se si arriva con autobus, bisogna prendere il citybus 4-7, che parte dalla Stazione Centrale (Piazza Giovanni XXIII) e arriva in Piazza Spedini, davanti lo stadio. La frequenza è di 10 minuti.

In treno, anche in questo caso è consigliato, dalla Stazione Catania Centrale, il citybus 4-7 diretto per lo Stadio Massimino oppure prendere la metropolitana fino alla stazione Borgo. Procedere a piedi lungo via Etnea, Piazza Cavour, via San Nicolò al Borgo, via Cesare Beccaria e infine via Cifali.

In aereo, dall’Aeroporto Fontanarossa di Catania prendere l’autobus linea 457 fino alla stazione centrale e poi il citybus 4-7.

Infine, se si arriva in auto, dall’Autostrada A18 Messina-Catania uscire al casello di S.Gregorio e seguire le indicazioni per Catania Centro. Proseguite fino all’uscita per Catania Ovest e prendere la circonvallazione fino all’incrocio con via San Nullo. Proseguire per via Casagrandi, via Cibele e arrivare a Piazza Bonadies. Prendere via Cantone e arrivare in Piazza Spedini.

Dall’Autostrada A19 Palermo-Catania prendere le indicazioni per la Tangenziale ovest e uscire allo svincolo Misterbianco – Catania circonvallazione. Continuare nella circonvallazione fino all’incrocio con via San Nullo. Procedere per via Casagrandi, via Cibele e arrivare a Piazza Bonadies. Proseguire in via Cantone e arrivare in Piazza Spedini.

Ultimo, Catania, 11 luglio 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Ultimo a Catania inizietà alle 21.

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi