Ultimo si esibirà stasera, 3 luglio 2022, allo Stadio San Nicola di Bari, con la tappa del suo fortunatissimo tour negli Stadi, rimandato dal 2020 a causa della restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Ecco, a seguire, tutte le indicazioni sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Ultimo, Bari, 3 luglio 2022, Biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per la data del 3 luglio a Bari. Il concerto di Ultimo, infatti, è sold out.

Ultimo, Bari, 3 luglio 2022, Stadio San Nicola, Come arrivare

Ecco come arrivare allo Stadio San Nicola di Bari per il concerto di Ultimo:

In autobus

Linea 20 – raggiunge lo stadio San Nicola di Bari dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14.

Nei giorni delle partite, l’AMTAB prevede un servizio speciale di navette per lo Stadio San Nicola dalla Stazione Centrale e dall’uscita dell’A14.

In treno

Dalla Stazione Centrale di Bari, prendere l’autobus linea 20, che la congiunge con lo Stadio San Nicola e il casello autostradale della A14.

In aereo

Dall’aeroporto Palese di Bari seguire le indicazioni per la statale in direzione Brindisi fino all`uscita Cassano-Bitritto, al bivio girare a destra.

Se si arriva in auto, uscire dall’Autostrada A14 a “Bari Nord/Bari Centro/Brindisi” e prendere la E55. Uscire a “Bari Centro/ Brindisi/ Lecce/ Taranto” e poi prendere l’uscita 10A “Bari Picone/ Via Bitritto/ Policlinico”. Prendere la SS271, girare a destra in Via Privata di Santa Fara e poi in Strada Torre Tresca. Infine prendere Strada Tresca.

Per i tifosi disabili è disponibile un parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso n. 6, curva Nord.

Ultimo, Bari, 3 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Ultimo a Bari, in partenza alle 21.

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi