Tutt’okkei, Follya: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Tutt’okkei’, il nuovo singolo dei Follya, la band formata da Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria). Il singolo uscirà venerdì 24 giugno 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali per Polydor/Universal Music.

Tutt’okkei, Follya: significato

E’ Alessio Bernabei, leader del gruppo, ad aver annunciato l’uscita del nuovo singolo:

Questo venerdì 24 giugno uscirà nuovo singolo della mia band preferita. Non potete capire… sono gasato perché posso dirvi che la mia vita è cambiata quando ho cominciato a fare solo quello che mi va, godendo nel farlo. Per la prima volta ho baciato uno scheletro. Grazie di cuore a tutta la squadra.

Sicuramente non è la classica hit estiva, però boh ciao.

Tutt’okkei, Follya: video

Tutt’okkei, Follya: testo

