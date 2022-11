Tutti i miei sbagli è una canzone dei Subsonica con la quale hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2000, classificandosi in undicesima posizione nella finale della kermesse musicale. Il pezzo è stato poi inserito nella riedizione dell’album Microchip emozionale, secondo album del gruppo uscito nel 1999 insieme al lato B del singolo, Albe meccaniche.

La musica è stata scritta da Max Casacci e Boosta, mentre il testo da Max Casacci e Samuel. La canzone ha ottenuto un buon successo di vendite e un ottimo riscontro radiofonico, diventando un classico del repertorio del gruppo.

Subsonica, Tutti i miei sbagli, Significato canzone e video ufficiale

Il brano dei Subsonica parla degli sbagli, quelli tossici, dannosi che fanno provare la sensazione di affogare per sentirsi vivi, per respirare, in una esistenza e quotidianità che non sembra avere più slanci e stimoli. Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Tutti i miei sbagli, Testo canzone

Tu sai difendermi e farmi male

Ammazzarmi e ricominciare

A prendermi vivo

Sei tutti i miei sbagli

A caduta libera in cerca di uno schianto

Ma fintanto che sei qui posso dirmi vivo

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

A difendermi e farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli

Non mi importa molto se niente è uguale a prima

Le parole su di noi si dissolvono cosi

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

A difendermi e farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi e farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli

Tu il mio orgoglio che può aspettare

E anche quando c’è più dolore

Non trovo un rimpianto

Non riesco ad arrendermi

A tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli