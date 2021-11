Turning tables è una canzone di Adele tratta dall’album 21.

Adele, Turning tables, significato canzone

Il brano è stato pubblicato a gennaio 2012, quarto pezzo estratto dal disco. In Italia è salita fino all’ottavo gradino dei singoli più venduti. E’ stato scritto da Ryan Tedder, frontman del gruppo statunitense OneRepublic e prodotto da Jim Abbiss. Il titolo è una perfetta metafora e racconto di quanto davvero avvenuto, in una circostanza, nella vita della cantante. Il testo parla di un litigio tra Adele ed il suo ex compagno, durante una cena con amici. Il tavolo girevole del ristorante diventa quindi una metafora per descrivere lo scambio reciproco di accuse tra i due.

Turning tables, video

Clicca qui per vedere il video live di Adele al Royal Albert Hall

Adele, Turning tables, testo canzone

Close enough to start a war

All that I have is on the floor

God only knows what we’re fighting for

All that I say, you always say more

I can’t keep up with your turning tables

Under your thumb, I can’t breathe

So I won’t let you close enough to hurt me

No, I won’t rescue you to just desert me

I can’t give you the heart you think you gave me

It’s time to say goodbye to turning tables

To turning tables

Under haunted skies, I see you, ooh

Where love is lost, your ghost is found

I braved a hundred storms to leave you

As hard as you try, no, I will never be knocked down

I can’t keep up with your turning tables

Under your thumb, I can’t breathe

So I won’t let you close enough to hurt me

No, I won’t rescue you to just desert me

I can’t give you the heart you think you gave me

It’s time to say goodbye to turning tables

Turning tables

Next time, I’ll be braver

I’ll be my own saviour

When the thunder calls for me

Next time, I’ll be braver

I’ll be my own saviour

Standing on my own two feet

I won’t let you close enough to hurt me

No, I won’t rescue you to just desert me

I can’t give you the heart you think you gave me

It’s time to say goodbye to turning tables

To turning tables

Turning tables, yeah

Turn, no, no-oh, mmm

Adele, Turning tables, Traduzione canzone

Abbastanza vicino per iniziare una guerra

Tutto quello che ho è sul pavimento

Dio solo sa per cosa stiamo combattendo

Tutto quello che dico, tu dici sempre di più

Non riesco a tenere il passo con i tuoi tavoli che girano

Sotto il tuo pollice, non riesco a respirare

Quindi non ti lascerò avvicinare abbastanza da ferirmi

No, non ti salverò solo per abbandonarmi

Non posso darti il ​​cuore che pensi di avermi dato

È ora di dire addio ai tavoli girevoli

Ai tavoli girevoli

Sotto cieli infestati, ti vedo, ooh

Dove si perde l’amore, si ritrova il tuo fantasma

Ho sfidato cento tempeste per lasciarti

Per quanto tu ci provi, no, non sarò mai abbattuta

Non riesco a tenere il passo con i tuoi tavoli che girano

Sotto il tuo pollice, non riesco a respirare

Quindi non ti lascerò abbastanza vicino da ferirmi

No, non ti salverò solo per abbandonarmi

Non posso darti il ​​cuore che pensi di avermi dato

È ora di dire addio ai turni di lavoro

Cambiare le carte in tavola

La prossima volta sarò più coraggiosa

sarò il mio salvatore

Quando il tuono mi chiama

La prossima volta sarò più coraggiosa

sarò il mio salvatore

In piedi sui miei due piedi

Non ti lascerò così vicino da ferirmi

No, non ti salverò solo per abbandonarmi

Non posso darti il ​​cuore che pensi di avermi dato

È ora di dire addio ai tavoli girevoli

Ai tavoli girevoli

Tavoli girevoli, sì

Girevoli, no, no-oh, mmm