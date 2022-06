Tuca Tuca Remix, Carmen Russo: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Tuca Tuca Remix’, il nuovo singolo di Carmen Russo (per l’etichetta Clodio Music), riproposizione, in chiave dance, di uno dei grandi successi di Raffaella Carrà, ballato assieme ad Enzo Paolo Turchi.

Tuca Tuca Remix, Carmen Russo: significato

E’ la stessa interprete a raccontare la scelta di un pezzo che ha segnato la sua vita e che, di fatto, è entrato a far parte della storia dello spettacolo e della cultura italiana:

Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà. Ho avuto il piacere di conoscerla grazie ad Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei è il mio idolo, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna, fino a diventare una star internazionale. Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti. L’idea di fare un Tuca Tuca Remix, nel rispetto dell’originale, è per me un grande onore. Spero che questo revival in chiave disco diventi virale e che tutti i giovanissimi possano condividere la magia delle mosse e note del Tuca Tuca.

Tuca Tuca Remix, Carmen Russo: video

Il video sarà disponibile a partire da giovedì 16 giugno 2022. Le coreografie e la regia sono curate dallo stesso Enzo Paolo Turchi.

Nel frattempo, cliccate sulla foto, in basso per ascoltare l’audio ufficiale della canzone.

Tuca Tuca Remix, Carmen Russo: testo

Ecco il testo di ‘Tuca Tuca Remix’: