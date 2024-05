Tu Vuò Fà L’Americano e oltre: la carriera di Renato Carosone

Renato Carosone, nato il 3 gennaio 1920 a Napoli, era un pianista, compositore e cantante, ricordato per aver fuso brillantemente i ritmi e le melodie della tradizione napoletana con influenze jazz e swing, creando un sound unico che ha conquistato il pubblico sia in Italia che all’estero.

Gli Inizi e la Formazione Musicale

Fin da quando era giovane, Carosone dimostrò passione e un grande talento per la musica. Studiò al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, dove si diplomò in pianoforte nel 1937. Poco dopo, iniziò la sua carriera come musicista professionista, esibendosi nei teatri e nei club di Napoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Carosone prestò servizio come intrattenitore per le truppe italiane in Africa orientale, un’esperienza che gli permise di affinare le sue abilità musicali e di ampliare il suo repertorio.

Il Successo Internazionale

Come già sottolineato, Renato Carosone ebbe successo anche fuori dai confini italiani. Il vero punto di svolta nella sua carriera avvenne nel 1949, quando formò il suo celebre Trio Carosone con il batterista Gegè Di Giacomo e il chitarrista Peter Van Wood. Il trio presto divenne un quartetto con l’aggiunta del bassista Elek Bacsik, e più tardi un quintetto con l’inclusione del sassofonista Tony Spatafora. Il loro stile unico, caratterizzato da una fusione di swing, jazz e musica napoletana, iniziò a guadagnare una vasta popolarità.

Nel 1956, Carosone e il suo gruppo raggiunsero il culmine del successo internazionale con la hit “Tu Vuò Fà L’Americano“. La canzone, che mescolava ironia e ritmo contagioso, divenne un fenomeno culturale, rappresentando perfettamente lo spirito dell’Italia del dopoguerra, attratta ma anche critica nei confronti dell’influenza americana. Altri brani celebri includono “Torero“, “Maruzzella” e “O’ Sarracino“, tutti caratterizzati da melodie orecchiabili e testi originali ed efficaci.

Il ritorno e il ritorno

Nel 1960, all’apice della sua carriera, Carosone decise di ritirarsi dalla scena musicale, sorprendendo molti dei suoi fan. Il motivo di questa decisione fu in parte dovuto al desiderio di vivere una vita più tranquilla e dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, la sua musica continuò a vivere attraverso le numerose registrazioni e le reinterpretazioni dei suoi brani.

Dopo un lungo periodo di silenzio, fece un trionfale ritorno nel 1975, quando si esibì in un concerto trasmesso dalla Rai, segnando una nuova fase della sua carriera. Il pubblico, sia vecchio che nuovo, accolse con entusiasmo il suo ritorno, dimostrando che il suo appeal musicale era rimasto intatto.

Il 20 gennaio 2001, all’età di 81 anni, Carosone si spense nella sua casa di Roma, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan e nella cultura musicale italiana. La sua scomparsa segnò la fine di un’era, ma la sua eredità continua a vivere attraverso le sue canzoni e le influenze che ha avuto su generazioni di musicisti. La città di Napoli, in particolare, lo ricorda con affetto e orgoglio, riconoscendolo come uno dei suoi figli più illustri che ha saputo portare la melodia partenopea nel mondo intero.