La scaletta completa e l’ordine delle canzoni dei Megadeth in concerto all’Alcatraz di Milano, lunedì 17 giugno 2024: orario e come arrivare

Si intitola “Crush The World” il tour dei Megadeth in concerto stasera, 17 giugno 2024, all’Alcatraz di Milano. I live sono iniziati il 26 Aprile in Canada, ad un mese esatto dal rientro della band da alcune tappe australiane.

“Non vediamo l’ora di portare il ‘Crush the World Tour’ nel grande e bianco nord”, ha dichiarato il frontman Dave Mustaine.

I Megadeth si sono formati nel 1983 a Los Angeles da Dave Mustaine, ex chitarrista dei Metallica, e sono una delle band pionieristiche del thrash metal. Dopo l’uscita del loro album di debutto, “Killing Is My Business… and Business Is Good!” (1985), hanno guadagnato popolarità con lavori successivi come “Peace Sells… but Who’s Buying?” (1986) e “Rust in Peace” (1990). Con canzoni iconiche come “Symphony of Destruction,” “Hangar 18” e “Holy Wars… The Punishment Due,” i Megadeth hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama metal. La band è conosciuta per i complessi arrangiamenti strumentali e i testi provocatori, spesso influenzati da temi politici e sociali. Nonostante numerosi cambi di formazione, Mustaine ha mantenuto il gruppo attivo, consolidando i Megadeth come una delle “Big Four” del thrash metal, insieme a Metallica, Slayer e Anthrax.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare.

La scaletta completa dei Megadeth in concerto all’Alcatraz di Milano

The Sick, the Dying… and the Dead!

Dread and the Fugitive Mind

The Conjuring

Hangar 18

Angry Again

Skin o’ My Teeth

She-Wolf

Devil’s Island

Trust

Sweating Bullets

Tornado of Souls

Countdown to Extinction

We’ll Be Back

Symphony of Destruction

Rattlehead

Peace Sells

Holy Wars… The Punishment Due

Silent Scorn

My Way (Claude François song)

Shadow of Deth

Il concerto inizierà alle 20 con l’esibizione di una band a sorpresa prima del live dei Megadeth.

Biglietti per i Megadeth in concerto all’Alcatraz di Milano

Il concerto dei Megadeth all’Alcatraz di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 giugno 2024.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi