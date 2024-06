Anticipazioni sulla scaletta del concerto di Tropico al Rock in Roma lunedì 17 giugno 2024: informazioni sui biglietti e come arrivare

Tropico è probabilmente uno dei più apprezzati songwriter italiani (con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato molti dei più grandi successi degli ultimi anni), ma è anche uno dei migliori performer dal vivo, come ha dimostrato nei suoi precedenti tour – ultimo in ordine di tempo il tour soldout di dicembre 2024 – che lo hanno visto esibirsi in tutta la penisola.

Per lui l’estate del 2024 è proprio all’insegna della dimensione live: per l’occasione porta sul palco il suo ultimo e apprezzatissimo album, “Chiamami quando la magia finisce”, con numerose date previste nelle arene e nei festival di tutta Italia. Dopo il Rock In Roma di stasera, passa per il Terrasound di Pescara e per il Tirreno Festival di Diamante (CS).

Ma l’appuntamento più atteso è senz’altro quello del 28 giugno 2024 nella sua città, Napoli, con uno speciale concerto in quello che è il tempio all’aperto della musica partenopea: Piazza del Plebiscito.

A seguire tutte le anticipazioni sul concerto di stasera, 17 giugno 2024, all’Ippodromo delle Capannelle a Roma.

La scaletta delle canzoni di Tropico in concerto al Rock in Roma

Non è ancora stata resa nota una scaletta ufficiale dei brani che saranno interpretati da Tropico al Rock in Roma 2024. Tra i brani che probabilmente potremo ascoltare, oltre ai pezzi presenti nel suo ultimo disco, anche canzoni del suo repertorio. Ecco una scaletta alla quale aggiungere le tracce più recenti.

Dint o scuro

Piccolo Buio

E cose ca fann sunnà

Zona Nord

Ubriachi di Vita

Bambina

Chiamami quando

Vasco/Egotrip

Che me lassat’a fa

Non vogliamo diventare grandi

Fantasie

Anema e notte

Carlito’s way

Bambolina voodoo

Non esiste amore a Napoli

Doppler

Nuda Sexy Noia

Piazza Garibaldi

E’ importante avere

Gotha

Vasco

Garage Days

Biglietti per Tropico, Rock in Roma, 17 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il live di Tropico in programma lunedì 17 giugno 2024. Il prezzo è di 28.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.