Ride or Die è una delle canzone inedite di Shiva da “Angels & Demons“, disponibile da venerdì 20 dicembre 2024. Potete leggere testo e significato del brano a seguire.

Ecco il testo della canzone di Shiva “Ride or Die”.

Yeah, ah, uoh

Vedo il sangue nei tuoi eyes

E il dolore nei tuoi “mai”

Con te è sempre ride or die

Fumo stelle, sbuffo fuori lo skyline

Tra di noi non mettiamo più l’orgoglio

Te lo giuro, non è questo ciò che voglio

Nessuno ti insegna come essere uomo

L’ho imparato solo, solo, solo

Come faccio, sì, a rigare dritto, se, giuro, ogni luna che seguo è storta?

Per essere l’uomo che parla, devo prima essere quello che ascolta

Con te farei sesso ogni volta, è come morire due volte

La mia anima ora è coinvolta, è pronta per fare rivolte

Giuro su Dio, non mi son mai sentito unico

Son stato chiuso, son stato al buio, son stato stupido

Ho visto fin troppo e questo ha cambiato le mie decisioni

Non è colpa tua, non era mica nelle tue intenzioni

Tutte queste pressioni ci hanno divisi i nostri cuori a metà

Senza sapori, senza colori e non è una novità

Se non mi fido ancora delle persone che incontro

Forse non sono pronto (Dammi ancora un secondo)

Vedo il sangue nei tuoi eyes

E il dolore nei tuoi “mai”

Con te è sempre ride or die

Fumo stelle, sbuffo fuori lo skyline

Tra di noi non mettiamo più l’orgoglio

Te lo giuro, non è questo ciò che voglio

Nessuno ti insegna come essere uomo

L’ho imparato solo, solo, solo

Non conosco più angeli, fra’, ‘sta city è tutta del diavolo

So che dopo ‘sto inferno me ne aspetterà almeno un altro

Giuro che è in discussione ancora tutto quello in cui credo

Oscurato il mio vetro, ah, così non guardo indietro, ah

Guardavo lo sky, non ho visto mai lui guardare me

Fumo i guai, solo tu mi fai sentire da re

Strade offline, edifici e piani dove Dio non c’è

Bolle nella Sprite, sporco con l’Hi-Tech, uh, no, no, no

Il mio cuore è raffreddato, uh, no, no, no

Intorno a lui c’è un nastro giallo

Io vado verso il fuoco, ride or die fino alla fine

Infatti con te corro, sennò posso anche morire, quindi

Vedo il sangue nei tuoi eyes

E il dolore nei tuoi “mai”

Con te è sempre ride or die

Fumo stelle, sbuffo fuori lo skyline

Tra di noi non mettiamo più l’orgoglio

Te lo giuro, non è questo ciò che voglio

Nessuno ti insegna come essere uomo

L’ho imparato solo, solo, solo

Sempre solo, solo, solo

Uh, still Finesse

Solo, solo, solo

Solo, solo, solo

Solo, solo, solo