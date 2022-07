Da venerdì 8 luglio, sarà disponibile il nuovo singolo di Tropico, dal titolo Contrabbando, che vede la partecipazione di Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

Il brano è stato scritto dai tre artisti e prodotto da Tropico, con Starchild, D-Ross e Startuffo. Dall’8 luglio, Contrabbando entrerà anche in rotazione radiofonica.

Non è la prima volta che Tropico collabora con big della musica italiana. Il suo secondo album, Non esiste amore a Napoli, ad esempio, vede la partecipazione di Elisa, Coez, Calcutta e Franco126. Come autore, invece, Davide Petrella (vero nome del cantautore) ha collaborato con Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, J-Ax, Guè Pequeno, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti altri, oltre che con Cremonini e Fabri Fibra.

Per quanto riguarda l’attività live del cantautore napoletano, Tropico tornerà ad esibirsi dal vivo con due appuntamenti speciali, il 24 luglio a Napoli, all’Ex Base Nato, e il 5 settembre a Milano, al Magnolia.

L’ultimo singolo di Tropico, in ordine di tempo, è Nuda sexy noia, pubblicato lo scorso 22 aprile.

Tropico feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra – Contrabbando: significato canzone

Stando al comunicato ufficiale, che contiene le dichiarazioni del cantautore, il testo di Contrabbando parla della difficoltà di far valere una buona idea, in questo periodo contraddistinto da una sovrabbondanza di informazioni, dove tutti pensano di sapere tutto e di dire sempre la verità:

Le buone idee di questi tempi sono di contrabbando. C’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto, se qualcuno dovesse mai avere una buona idea, in questo periodo, credo che non verrebbe capita, si perderebbe. Meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori.

Contrabbando: ascolta la canzone

Sarà possibile ascoltare la canzone a partire da venerdì 8 luglio 2022.

Tropico feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra – Contrabbando: testo

Il testo della canzone sarà disponibile su Soundsblog a partire da venerdì 8 luglio 2022.