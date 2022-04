Nuda sexy noia, Tropico: testo, video e significato della canzone

E’ uscito su tutte le piattaforme e store digitali, a partire da venerdì 22 aprile 2022, ‘Nuda sexy Noia’, il nuovo singolo di Tropico, uno degli autori più importanti della scena musicale attuale. Negli ultimi anni, in qualità di paroliere, ha firma di alcune delle hit di maggiore successo, collaborando con artisti del calibro di Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè Pequeno.

La noia è una roba che non mi posso proprio permettere, non mi prenderà mai – commenta Tropico. Una volta mi dissero che per fare musica vera non dovevo stare mai comodo… e io c’ho sempre creduto in questa cosa. A me scrivere canzoni serve per tenere in equilibrio la vita, se dovessi mai lasciarmi trascinare giù dall’abitudine, dalla routine, saprei già cosa aspettarmi dalle mie canzoni… e mi sentirei perso, senza equilibrio… per questo mi complico la vita in ogni modo, perché anche se alle volte è meraviglioso lasciarsi tentare dalla noia, non riesco proprio ad accettare delle canzoni mie che non mi indichino una strada nuova per me. Preferisco una vita d’inferno sempre in giro, senza garanzie, sempre tra facce nuove, che fare delle canzoni che non mi portano nulla. Nuda Sexy Noia è una canzone che sta sulle relazioni, la cosa che più mi interessa in questo periodo. Ha voglia di vita, senza girarci intorno, come me in questo periodo.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto, invece, il video della canzone.

Andare via cercandoti

se vuoi telecomandami

dimmi dove sei

quando ogni tua scusa

è carta conosciuta

non te ne eri accorta mai

che non siamo liberi

siamo come gli altri

tra chi perde un treno

e chi cerca Sanremo

discorsi incomprensibili

per ritrovarsi simili

detesto i mood sentimentali

e chi di notte in autostrada

mi fa contro i fari

mentre corro da te

corro da te

Nuda sexy noia

lasciami da solo

che vuoi da me

non mi prenderai mai

non mi prenderai

nuda sexy noia

sogni sotto sopra

che vuoi da me

ti saluto, goodbye

non mi prenderai

nuda sexy noia

nuda sexy noia

non mi prenderai

nuda sexy noia

nuda sexy noia

La pelle è bruna

la testa dura

ti ho messa in un punto

di blu laguna

di qualche notte

qui da qualche parte

in qualche vecchia foto

in qualche vecchio istante

eravamo meglio prima

io non fumo più ma lasciamene ancora una

che sapore hanno le lacrime

forse angostura

le bugie sono una facile sovrastruttura

promessa tradita

a morsi la vita

in due sulla porta d’uscita

ti sfioro così con le dita

mi accorgo di averti capita e, poi,

l’ansia mi ingoia.

Nuda sexy

Nuda sexy noia

lasciami da solo

che vuoi da me

non mi prenderai mai

non mi prenderai

nuda sexy noia

sogni sotto sopra

che vuoi da me

ti saluto, goodbye

discorsi incomprensibili

per ritrovarsi simili

detesto i mood sentimentali

e chi di notte mi fa contro i fari

mentre corro da te

corro da da te

Nuda sexy noia

lasciami da solo

che vuoi da me

non mi prenderai mai

non mi prenderai

nuda sexy noia

sogni sotto sopra

che vuoi da me

ti saluto, goodbye

non mi prenderai

nuda sexy noia

nuda sexy noia

non mi prenderai

nuda sexy noia

nuda sexy noia

non mi prenderai.