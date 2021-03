Max Gazzè arriva al Festival di Sanremo 2021 accompagnato da una misteriosa ed enigmatica band. Si chiama Trifluoperazina Monstery Band, e nessuno sa chi siano i suoi componenti. Non sappiamo neppure se questa band esista davvero oppure no. A Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha detto: “Penso che si percepisca l’ironia dietro a questa cosa. Ed è lo stesso sarcasmo che caratterizza anche la nostra canzone“.

Chi ha assistito alle prove generali della kermesse, racconta che sul palco assieme a Gazzè sono comparsi dei cartonati di alcuni personaggi storici importanti come Jimi Hednrix, Marylin Monroe, la Regina Elisabetta: sono loro, per caso, i componenti della Trifluoperazina Monstery Band?! Probabile, ma non c’è niente di ufficiale. Anche lo stesso cantante si diverte a mantenere il mistero sul progetto. L’identità della band verrà svelata soltanto martedì 2 marzo, durante la prima serata della kermesse, quando Gazzè salirà sul palco per cantare la sua canzone.

Il brano si intitola “Il Farmacista“. Gazzè ha definito così la canzone: “A sfondo ironico, non è protagonista il farmacista, ma tutto quello che accade nel discorso del medico che si traduce in qualche cosa di più sciamanico e profetico. Questo è un po’ il dilemma: chi è che ha la soluzione?“.