Elodie torna con un nuovo singolo, Tribale, puntando a diventare la regina dell’estate 2022. Mentre “Bagno a mezzanotte” continua ad ottenere un ottimo riscontro di ascolti e passaggi radiofonici, la cantante rilancia con un secondo brano, disponibile dal 10 giugno.

“Tribale” è l’estate targata Elodie, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Come già sottolineato, Tribale segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di Elodie. Nell’ultimo anno, è da evidenziare anche l’ottimo successo ottenuto da “Vertigine”, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e “La coda del diavolo” collaborazione con Rkomi certificata doppio disco di platino.

E’ già disponibile il pre-save della canzone cliccando qui.

Ecco la cover del brano, come rivelata dalla stessa Elodie via social.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.

Elodie sarà anche la madrina del Roma Pride 2022.

Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, ha espresso grande entusiasmo per la scelta della cantante: