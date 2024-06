Io vorrei è una canzone scritta da Gigi D’Alessio insieme a Vincenzo D’Agostino e prodotto da D’Aessio ed Adriano Pennino. Il brano è stato il primo singolo estratto dall’album del 2002 Uno come te, undicesimo lavoro di D’Alessio, ed in seguito è stato inserito anche nella raccolta Mi faccio in quattro. Nella versione 2024 del pezzo, il cantautore ha scelto di inciderla insieme ad Elodie e ad Ernia. Potete ascoltare il brano a seguire, insieme a te e significato.

Ho bisogno di dirti che si sta male

È una vita da schifo se non ci sei

E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te

Scatoloni pieni di ricordi che non vanno via

Ho bisogno di dirti che non è vero

Sono sempre geloso dei fatti tuoi

Sono io che la notte chiamo al tuo telefono, lo sai

Sento solamente la tua voce ma non parlo mai

Io vorrei riprovarci ancora

Io vorrei ma non so se tu lo vuoi

Quante cose ho bisogno di dirti ancora

Non possiamo lasciare tutto a metà

Questo amore ci appartiene dal profondo

Basta chiedere

Ma io vorrei salutarti ancora

Io vorrei respirarti ancora

Io vorrei fare tutto questo, se lo vuoi

Ho bisogno di dirti che sto da solo

Non c’è stata nessuna dopo di te

Mentre il vento mi asciuga il viso da una lacrima che c’è

Sto pensando che è lo stesso vento che accarezza te

Io vorrei riprovarci ancora

Io vorrei ma non so se tu lo vuoi

Se lasciamo parlare ogni tanto il cuore

Viene fuori da sola la verità

Non c’è amore senza piccoli dolori

Che ci cambiano

Ma io vorrei rivederti ancora

Io vorrei accompagnarti ancora

Io vorrei fare tutto questo, se lo vuoi