Tredici Pietro: Solito Posto, Soliti Guai è il nuovo album

Solito Posto, Soliti Guai è il nuovo album di Tredici Pietro, rapper bolognese di 25 anni, figlio di Gianni Morandi, giunto al suo terzo lavoro discografico di inediti.

Solito Posto, Soliti Guai è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in formato CD mentre dal 6 maggio, sarà disponibile anche in Vinile.

Il singolo di lancio è la traccia omonima, Solito Posto, Soliti Guai, brano prodotto dal producer valdostano JVLI (Julien Boverod), di cui è uscito anche il video ufficiale, diretto da Simone Peluso e girato a Bologna.

L’album contiene anche il singolo Come fossi andato via, prodotto da DJ 2P, l’inedito Fumo pensando a te e tutti i brani dell’EP, X Questa Notte, EP interamente prodotto da Andry the Hitmaker con le collaborazioni di Mecna, Nayt e Giaime, disponibile per la prima volta in formato fisico dopo l’uscita in digitale di un anno fa:

Dopo 4 anni di musica liquida, digitale, in streaming, ho avuto l’occasione di dare il giusto peso a X Questa Notte, che raccontava per forza di cose la quarantena, le distanze, la solitudine. Solito Posto, Soliti Guai è un progetto che si unisce al primo e chiude questo cerchio con la sua rinascita, creando un album in tutto e per tutto. La musica che faccio parla al posto delle mie parole e sarà musica da urlare insieme.

Tredici Pietro presenterà il suo nuovo album, il 26 aprile 2022, a Bologna, in un appuntamento in-store che si terrà al Semm Music, alle ore 18.

Di seguito, trovate la tracklist dell’album e anche i prossimi appuntamenti dal vivo del rapper.

Tredici Pietro – Solito Posto, Soliti Guai: tracklist

DISC 1 – DD

1. Solito posto, Soliti guai

2. Fumo pensando a te

3. Come fossi andato via

DISC 2 – DD

1. Intro

2. Oro

3. Male

4. Bolo

5. No Prob

6. Mare

7. Dall’Alto

Tredici Pietro: date live

29 aprile – Piacenza – Link Festivals

28 maggio – Milano – Mi Ami Festival

22 giugno – Bologna – OltreFestival

25 giugno – Genova – Goa Boa – The Next Day