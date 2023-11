My love mine all mine è una canzone di Mitski. Lei è una cantautrice americana nata nel 1990. Ha autoprodotto i suoi primi due album, Lush (2012) e Retired from Sad, New Career in Business (2013), mentre studiava composizione in studio al Conservatorio di musica. Il suo terzo disco, Bury Me at Makeout Creek, è stato pubblicato nel 2014 per l’etichetta Double Double Whammy.

The Land Is Inhospitable and So Are We è il settimo album in studio del cantautore americano Mitski, pubblicato il 15 settembre 2023 tramite Dead Oceans. Dopo aver ottenuto il successo su TikTok, “My Love Mine All Mine” è diventato un boom assoluto per Mitski, con il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100, dove ha raggiunto il numero 26, e anche nella UK Singles Chart, dove ha raggiunto il numero otto. Ha ricevuto ampi elogi dalla critica, molti dei quali l’hanno identificata come la migliore canzone di The Land Is Inhospitable e So Are We.

My Love Mine All Mine, Significato, Ascolta la canzone

La canzone “My Love Mine All Mine” di Mitski parla d’amore, del desiderio di possedere e proteggere le proprie emozioni e il proprio affetto. I testi evocano un senso di desiderio di connessione emotiva e la paura di perdere l’amore. La luna all’inizio del brano è quella che indica il cammino, la luce. Chi canta pensa e immagina di mandare il proprio cuore oltre la luna, dopo la sua morte. Affermano che il loro amore appartiene solo a loro.

Mitski, My Love Mine All Mine, Testo della canzone

Moon, a hole of light

Through the big top tent up high

Here before and after me

Shinin’ down on me

Moon, tell me if I could

Send up my heart to you?

So, when I die, which I must do

Could it shine down here with you?

‘Cause my love is mine, all mine

I love, my, my, mine

Nothing in the world belongs to me

But my love, mine, all mine, all mine

My baby here on earth

Showed me what my heart was worth

So, when it comes to be my turn

Could you shine it down here for her?

‘Cause my love is mine, all mine

I love, my, my, mine

Nothing in the world belongs to me

But my love, mine, all mine

Nothing in the world is mine for free

But my love, mine, all mine, all mine

Mitski, My Love Mine All Mine, Traduzione della canzone

Luna, un buco di luce

Attraverso il tendone in alto

Qui prima e dopo di me

Splende su di me

Luna, dimmi se posso

Ti mando il mio cuore?

Quindi, quando morirò, cosa che dovrò fare

Potrebbe splendere qui con te?

Perché il mio amore è mio, tutto mio

Amo, mio, mio, mio

Niente al mondo mi appartiene

Ma amore mio, mio, tutto mio, tutto mio

Il mio bambino qui sulla terra

Mi ha mostrato quanto valeva il mio cuore

Quindi, quando arriverà il mio turno

Potresti illuminarlo qui per lei?

Perché il mio amore è mio, tutto mio

Amo, mio, mio, mio

Niente al mondo mi appartiene

Ma amore mio, mio, tutto mio

Niente al mondo è mio gratuitamente

Ma amore mio, mio, tutto mio, tutto mio