It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas è una canzone di Michael Bublé presente nell’album “Christmas“, diventato un classico del periodo delle feste.

Christmas è il settimo disco in studio e il primo di Natale, pubblicato il 21 ottobre 2011 in Irlanda, il 24 ottobre 2011 nel Regno Unito e il 25 ottobre 2011 negli Stati Uniti. Nella settimana terminata il 10 dicembre 2011, Christmas è salito al primo posto nella classifica delle vendite di album di Billboard 200, diventando il terzo posto in cima alle classifiche di Bublé dopo Call Me Irresponsible del 2007 e Crazy Love del 2009. Da allora, ogni anno torna sui primi gradini delle chart nel periodo delle feste.

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” è una canzone natalizia scritta nel 1951 da Meredith Willson. Il brano era originariamente intitolato “It’s Beginning to Look Like Christmas” ed è stato registrato da diversi artisti, ma è stata un successo per Perry Como e Bing Crosby.

Michael Bublé, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Significato

Il brano è una sorta di dichiarazione d’amore verso il Natale, con il racconto di alcuni passaggi classici del periodo delle feste, dai regali ai giocattoli per i bambini. “Ma lo spettacolo più bello da vedere è l’agrifoglio che sarà sulla tua porta di casa” canta, nel pezzo.

Michael Bublé, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Testo della canzone

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

Take a look at the five and ten

It’s glistening once again

With candy canes and silver lanes aglow

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door

A pair of hop-a-long boots and a pistol that shoots

Is the wish of Barney and Ben

Dolls that will talk and will go for a walk

Is the hope of Janice and Jen

And Mom and Dad can hardly wait for school to start again

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well

It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow

It’s beginning to look a lot like Christmas

Soon, the bells will start

And the thing that will make them ring is the carol that you sing

Right within your heart

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door

Sure it’s Christmas once more

Michael Bublé, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, Traduzione della canzone

Comincia a somigliare molto al Natale

Ovunque tu vada

Dai un’occhiata al cinque e al dieci

Sta brillando ancora una volta

Con bastoncini di zucchero e vicoli argentati splendenti

Comincia a somigliare molto al Natale

Giocattoli in ogni negozio

Ma lo spettacolo più bello da vedere è l’agrifoglio che sarà

Sulla tua porta di casa

Un paio di stivali saltellanti e una pistola che spara

È il desiderio di Barney e Ben

Bambole che parleranno e andranno a fare una passeggiata

È la speranza di Janice e Jen

E mamma e papà non vedono l’ora che ricominci la scuola

Comincia a somigliare molto al Natale

Ovunque tu vada

C’è un albero al Grand Hotel, uno anche nel parco

È il tipo robusto che non teme la neve

Comincia a somigliare molto al Natale

Tra poco suoneranno le campane

E la cosa che li farà risuonare è il canto natalizio che canti

Proprio nel tuo cuore

Comincia a somigliare molto al Natale

Giocattoli in ogni negozio

Ma lo spettacolo più bello da vedere è l’agrifoglio che sarà

Sulla tua porta di casa

Certo, è ancora una volta Natale