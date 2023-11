Post Malone, Enough is Enough: il significato e la traduzione del brano tratto dall’album “Austin”. Ecco di cosa parla, leggi il testo

Enough is Enough di Post Malone è tra i brani più trasmessi dalle radio in queste settimane. Continua il successo e il riscontro del cantante, nonostante il pezzo sia stato rilasciato alle radio da fine luglio. La traccia fa parte dell’album “Austin” che prende il titolo dal nome di battesimo di Post e che rappresenta un ulteriore cambiamento per l’artista.

Enough is Enough, Significato

“Enough Is Enough” di Post Malone è una canzone che racconta sentimenti di autodistruzione del protagonista. Si parla di uno stato di logoramento e di desiderio di essere riportato a casa, mentre il protagonista lotta con i propri demoni personali. Il rifugio nell’alcol è una chiara via di fuga dai suoi problemi personali, ha bisogno di compagnia anche in quei momenti ma comprende che non c’è nulla di sano o divertente. Una presa di coscienza amara e sofferta.

Post Malone, Enough is Enough, Testo della canzone

2 AM, they ran out of lemonade

So I shot that vodka straight, anyway

She came in, missin’ bottle off the shelf

I can’t drink this by myself, sit with me, babe

Then I started laughin’

Like it was funny, but it really ain’t funny, uh

Take me home, don’t shut me out

It’s easier to leave me down here on the ground

Take me home, baby, I’m fucked up now

I know it’s easier to leave me down here on the ground

‘Cause enough is enough

I can’t stand up

I can’t stand, can’t stand, ‘causе enough is enough

Long nights in the city of sin

Thеy said I pick fights that I won’t ever win

I got a bad bitch that’ll bring all her friends

But when I’m with you it’s like I’m livin’ again

And baby, I’m shit-faced sittin’ on the sidewalk

Ain’t nobody listenin’ when I talk

I fall down and laugh, but it really ain’t funny, uh

Take me home, don’t shut me out

It’s easier to leave me down here on the ground

Take me home, baby, I’m fucked up now

I know it’s easier to leave me down here on the ground

‘Cause enough is enough (Shut me out)

I can’t stand up (I, I)

I can’t stand, can’t stand, ‘cause enough is enough (I, I)

Hah, hah, I can’t stand up

Ah-ah-ah, I, I can’t stand, can’t stand

2 AM, they ran out of lemonade

So I shot that vodka straight, anyway (Ooh)

Post Malone, Enough is Enough, Traduzione della canzone

2 del mattino, hanno finito la limonata

Quindi ho comunque bevuto quella vodka liscia

È entrata, mancava la bottiglia dallo scaffale

Non posso berlo da solo, siediti con me, tesoro

Poi ho iniziato a ridere

Come se fosse divertente, ma in realtà non è divertente, uh

Portami a casa, non escludermi

È più facile lasciarmi qui per terra

Portami a casa, tesoro, sono incasinato adesso

So che è più facile lasciarmi quaggiù per terra

Perché basta

Non posso alzarmi

Non posso sopportare, non posso sopportare, perché basta

Lunghe notti nella città del peccato

Hanno detto che scelgo combattimenti che non vincerò mai

Ho una brutta stronza che porterà tutti i suoi amici

Ma quando sono con te è come se vivessi di nuovo

E tesoro, sono seduto sul marciapiede con la faccia di merda

Non c’è nessuno che mi ascolta quando parlo

Cado e rido, ma non è davvero divertente, uh

Portami a casa, non escludermi

È più facile lasciarmi qui per terra

Portami a casa, tesoro, sono incasinato adesso

So che è più facile lasciarmi quaggiù per terra

Perché basta (chiudimi fuori)

Non riesco a stare in piedi (io, io)

Non sopporto, non sopporto, perché basta (io, io)

Ah, ah, non riesco ad alzarmi

Ah-ah-ah, io, non sopporto, non sopporto

2 del mattino, hanno finito la limonata

Quindi ho bevuto quella vodka liscia comunque (Ooh)