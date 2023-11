Tom Walker ha rilasciato il nuovo singolo, Freaking Out, primo estratto del suo prossimo disco di inediti, intitolato “I Am“.

Parlando del nuovo disco, ha raccontato:

“’I Am’ è il culmine del mio tentativo di capire chi sono negli ultimi quattro anni. Questo disco è un’istantanea di ciò che è successo nella mia vita e di ciò che sta accadendo intorno a me – ciò che mi ha reso felice o triste, estatico o infelice. Morirò per queste canzoni. È la prima volta da molto tempo che mi sento così. Devi ignorare ciò che tutti gli altri vogliono da te e devi sostenere te stesso”

Freaking Out, Significato

Secondo una dichiarazione, il suo ultimo lo vede “scrivere delle sue lotte e ansie personali, sfide creative, tristezza e momenti di disperazione”. Viene anche descritto come “un resoconto a volte viscerale di chi è Tom Walker nel 2023”.

La nuova canzone è descritta come “un grido di aiuto personale che affronta l’ansia sociale e affronta il riapprendimento di come essere se stesso e l’artista creativo forzatamente bloccato dal Covid”.

Tom Walker, Freaking Out, Testo della canzone

At another party, didn’t wanna go

Hundred people drinking alone

You’re so pretty and you want me to stay

But in my head I’m already home

If I could fake it, honestly

I would, honestly

But there’s always a part of me that’s freakin’ out

All of my anxieties are freakin’ out

Wish I was less uptight and a little more like whatever

Whatever

Trippin’ over all of my apologies

Just to get to somewhere else I don’t wanna be

Wish I was less uptight and a little more like whatever

Whatever

I’m drying your eyes asking for a light

Fightin’ on the side of the road

Baby, don’t blame me, blame the ADHD

But I was never diagnosed

If I could fake it, honestly

I would, honestly

But there’s always a part of me that’s freakin’ out

All of my anxieties are freakin’ out

Wish I was less uptight and a little more like whatever

Whatever

Trippin’ over all of my apologies

Just to get to somewhere else I don’t wanna be

Wish I was less uptight and a little more like whatever

Whatever

I’m a little past out my depth

Drowning in the deep end

And I know you can’t understand

I’m freakin’ out

Yeah, I’m a little past pull me out

Fake a smile, calm down

And I know you can’t understand

At another party, didn’t wanna go

In my head I’m already home

Tom Walker, Freaking Out, Traduzione della canzone

Ad un’altra festa, non volevo andarci

Cento persone che bevono da sole

Sei così carina e vuoi che rimanga

Ma nella mia testa sono già a casa

Se potessi fingere, onestamente

Lo farei, onestamente

Ma c’è sempre una parte di me che va fuori di testa

Tutte le mie ansie stanno impazzendo

Vorrei essere meno teso e un po’ più simile a qualunque cosa

Qualunque cosa

Inciampando in tutte le mie scuse

Solo per andare da qualche altra parte dove non voglio essere

Vorrei essere meno teso e un po’ più simile a qualunque cosa

Qualunque cosa

Ti sto asciugando gli occhi chiedendo una luce

Litigando sul ciglio della strada

Tesoro, non incolpare me, incolpare l’ADHD

Ma non mi è mai stata diagnosticata

Se potessi fingere, onestamente

Lo farei, onestamente

Ma c’è sempre una parte di me che va fuori di testa

Tutte le mie ansie stanno impazzendo

Vorrei essere meno teso e un po’ più simile a qualunque cosa

Qualunque cosa

Inciampando in tutte le mie scuse

Solo per andare da qualche altra parte dove non voglio essere

Vorrei essere meno teso e un po’ più simile a qualunque cosa

Qualunque cosa

Ho un po’ superato le mie possibilità

Annegamento nel profondo

E so che non puoi capire

Sto impazzendo

Sì, sono un po’ passato, tirami fuori

Fingi un sorriso, calmati

E so che non puoi capire

Ad un’altra festa, non volevo andarci

Nella mia testa sono già a casa