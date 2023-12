È uscito oggi, venerdì 1° dicembre, a sorpresa “My house”, il nuovo singolo della superstar mondiale vincitrice di ben 28 Grammy Awards, Beyoncé.

Il brano sarà in rotazione radiofonica venerdì 8 dicembre. La canzone è stata pubblicata in concomitanza con la premiere svoltasi a Londra del suo “RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ”, il film che racconta il tour da record di Beyoncé. Il film sarà proiettato nelle sale italiane il 21, 22, 23, 24 dicembre e il 28, 29, 30, 31 dicembre (prevendite su nexodigital.it e BeyonceFilm.com).

Arrivato dopo 6 anni dalla pubblicazione di “LEMONADE”, “Renaissance”, ricco di brani travolgenti e orecchiabili, è la vera essenza della libertà e incoraggia a divertirsi e a ballare con trasporto. È una celebrazione all’era dei club, in cui chiunque poteva cercarsi e crearsi una comunità per esprimersi in modo creativo attraverso il ritmo della musica. In questo album la voce di Beyoncé è carica di sentimento e passione, e i memorabili testi sono audaci, incoraggianti, immediati ed estremamente attuali.

Beyoncé, My House, Significato, Ascolta la canzone

Il brano è una presa di posizione della realizzazione di se stessi e di come nulla possa osteggiare e impedire a tutti di ottenere ciò che si ha sempre desiderato. La casa diventa simbolo dei sogni del passato che diventano realtà ed è anche il proprio nido, il trono, la sicurezza che accompagna ognuno di noi. Non manca un messaggio finale, indirizzato all’importanza dell’amore, unico modo per guarirci tutti.

Beyoncé, My House, Testo della canzone

Here we go

Ooh, who they came to see? Me

Who rep like me? Don’t make me get up out my seat

Uh, oh

Uh, oh

Who let my goons out that house? Uh, huh, who?

Who let my goons out that house? Uh, uh, who?

Oh, oh

Who let my goons out that house? Uh, uh, who?

Who out there talkin’ all that mouth? Uh, uh, who?

Me and my thug bae gon’ slide tonight (Slide tonight)

Call the paparazzi, ain’t got clips to hide tonight (Boom, pow)

Cash out this pain, call Lorraine (Schwartz)

Then take me to Tiffany, I want forty-four karats on my fangs (Bling, ah)

I want pink diamonds on my belly chain and my nipple rings (Grrah)

I’m grabbin’ grain, sippin’ sideways on this candy paint (Candy paint; Damn, damn)

I’m done savin’ this money, tonight we gon’ ball out (We gon’ ball out)

You can catch me highsidin’, drinkin’ brown liquor ‘til I fall out (‘Til fall out)

Playa, who let these goons out the house? Huh, huh, who?

Who out there talkin’ all that mouth? Huh, huh, who?

Who they came to see? Me

Who reppin’ like me?

Don’t make me get up out of my seat

Don’t make me come up off of this beat, huh

Ooh (Oh, watch out, watch out, watch out)

Ooh-ooh-ooh (Oh, watch out, watch out, watch out)

Ooh-ooh-ooh (Oh)

Uh, huh-huh, uh

Uh, huh-huh, uh

Who let my goons out of that house? Uh, uh, who?

Who let my goons out of that house? Uh, uh, who?

Oh

I’m hearin’ whispers (Oh), —ers

Who let my goons out of that house? Woah, oh (Oh, huh)

Who out there talkin’ out their mouth? Woah (Oh, huh)

(Oh) Ooh, ah

[Interlude]

(House, house)

Yeah

(House, house)

When I grow up, I’m gon’ buy me a (House)

Make love in the (House)

Stay up late in this (House)

Don’t give a fuck about my (House)

Then get the fuck up out of my house

Get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

I grew up in this (House)

I blew up in this (House)

I’m too up in this (House)

Don’t give a fuck about my (House)

Then get the fuck up out of my (House)

Get the fuck up out my (House)

Get the fuck up out my (House)

Get the fuck up out my (House)

I will always love you (Ooh, house, house)

But I’ll never expect you to love me (Ooh, house, house)

When you don’t love yourself (Ooh, house, house)

Let’s heal the world (Ooh, house, house)

One beautiful action at a time (Ooh, house, house)

This is real love

Lend your soul to intuitions (This is real)

RENAISSANCE, new revolution

Pick me up even if I fall

Let love heal us all, us all, us all

Don’t make me get up out my seat

Don’t make me get up out my seat (Carry)

Don’t make me get up out my seat (Carry; Ooh, house, house)

Don’t make me get up out my seat (I carry)

(Who they came to see? Me) I carry

(Who they came to see? Me) I carry

(Who they came to see? Me) I carry

(Who they came to see? Me) Bitch, I carry

When I grow up, I’m gon’ buy me a (House)

Make love in the (House)

Stay up late in this (House)

Don’t give a fuck about my (House)

Then get the fuck up out my (House)

Get the fuck up out of my (House)

Get the fuck up out my (House)

Get the fuck up out my (House)

Get the fuck up out my house

I grew up in this house

I blew up in this house

I’m too up in this house

Don’t give a fuck about my house

Then get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

Get the fuck up out my house

Lend your soul to intuitions

RENAISSANCE, new revolution

Pick me up even if I fall

Let love heal us all, us all, us all

Beyoncé, My House, Traduzione della canzone

Eccoci qui

Ooh, chi sono venuti a vedere? Me

Chi rappresenta come me? Non farmi alzare dal posto

Uh Oh

Uh Oh

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Eh, eh, chi?

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Ehi, chi?

Oh, oh

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Ehi, chi?

Chi là fuori parla con tutta quella bocca? Ehi, chi?

Io e il mio complice scivoleremo stasera (stasera)

Chiama i paparazzi, non ho clip da nascondere stasera (Boom, pow)

Elimina questo dolore, chiama Lorraine (Schwartz)

Poi portami da Tiffany, voglio quarantaquattro carati sulle mie zanne (Bling, ah)

Voglio diamanti rosa sulla catenella della pancia e anelli per i capezzoli (Grrah)

Sto afferrando il grano, sorseggiando di traverso questa vernice caramellata (Vernice caramellata; Dannazione, dannazione)

Ho finito di risparmiare questi soldi, stasera daremo il massimo (Daremo tutto)

Puoi trovarmi mentre mi sballo, a bere liquore marrone finché non cado (fino a quando cado)

Playa, chi ha fatto uscire di casa questi scagnozzi? Eh, eh, chi?

Chi là fuori parla con tutta quella bocca? Eh, eh, chi?

Chi sono venuti a vedere? Me

Chi risponde come me?

Non farmi alzare dal posto

Non farmi uscire da questo ritmo, eh

Ooh (Oh, attenzione, attenzione, attenzione)

Ooh-ooh-ooh (Oh, attento, attento, attento)

Ooh-ooh-ooh (Oh)

Uh, eh-eh, eh

Uh, eh-eh, eh

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Ehi, chi?

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Ehi, chi?

OH

Sento dei sussurri (Oh), -ers

Chi ha fatto uscire i miei scagnozzi da quella casa? Woah, oh (Oh, eh)

Chi là fuori parla a vanvera? Woah (Oh, eh)

(Oh) Ooh, ah

(Casa, casa)

Sì

(Casa, casa)

Quando sarò grande, mi comprerò una (casa)

Farò l’amore in (Casa)

Resterò alzata fino a tardi in questa (Casa)

Non me ne frega un cazz0 della mia (Casa)

Allora vattene da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Sono cresciuta in questa (casa)

Sono esplosa in questa (casa)

Ho troppo in questa (Casa)

Non me ne frega un cazz0 della mia (Casa)

Allora levati dal cazz0 dalla mia (casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Ti amerò per sempre (Ooh, casa, casa)

Ma non mi aspetterò mai che tu mi ami (Ooh, casa, casa)

Quando non ami te stesso (Ooh, casa, casa)

Guariamo il mondo (Ooh, casa, casa)

Una bella azione alla volta (Ooh, casa, casa)

Questo è il vero amore

Presta la tua anima alle intuizioni (questo è reale)

RINASCIMENTO, nuova rivoluzione

Sollevami anche se cado

Lasciamo che l’amore ci guarisca tutti, tutti noi, tutti noi

Non farmi alzare dal posto

Non farmi alzare dal posto (Carry)

Non farmi alzare dal posto (Porta; Ooh, casa, casa)

Non farmi alzare dal mio posto ()

(Chi sono venuti a trovare? Me)

(Chi sono venuti a trovare? Me)

(Chi sono venuti a trovare? Me)

(Chi sono venuti a trovare? Me)

Quando sarò grande, mi comprerò una (casa)

Farò l’amore in (Casa)

Resterò alzata fino a tardi in questa (Casa)

Non me ne frega un cazz0 della mia (Casa)

Allora vattene da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Esci da casa mia, cazz0

Sono cresciuta in questa (casa)

Sono esplosa in questa (casa)

Ho troppo in questa (Casa)

Non me ne frega un cazz0 della mia (Casa)

Allora levati dal cazz0 dalla mia (casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Alzati dal cazz0 dalla mia (Casa)

Presta la tua anima alle intuizioni

RINASCIMENTO, nuova rivoluzione

Sollevami anche se cado

Lasciamo che l’amore ci guarisca tutti, tutti noi, tutti noi