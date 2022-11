Toxic è una canzone di Britney Spears tratta dal suo quarto disco in studio, In the Zone (2003). Il brano è stato scritto e prodotto da Bloodshy & Avant, con la scrittura aggiuntiva di Cathy Dennis e Henrik Jonback. Pubblicato come secondo singolo di In the Zone, la canzone è stata inizialmente offerta a Kylie Minogue per il suo album Body Language, ma lei l’ha rifiutata. Dopo aver provato a scegliere tra “(I Got That) Boom Boom” e “Outrageous” come secondo singolo, la Spears scelse invece “Toxic”. La canzone ha ottenuto ampi consensi dalla critica musicale, che ne ha elogiato il ritornello e molti lo hanno ritenuto uno dei momenti più riusciti dell’album. Ha vinto ai Grammy Awards, la prima vittoria ai Grammy della carriera della Spears. La canzone è stata un successo mondiale, in cima alle classifiche in dieci paesi tra cui Australia, Canada, Ungheria, Irlanda, Norvegia e Regno Unito, e ha raggiunto i primi cinque posti in quindici paesi. Negli Stati Uniti, è diventato il suo quarto singolo nella top ten. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e vedere il video ufficiale della canzone.

Britney Spears, Toxic, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Il video musicale di accompagnamento di “Toxic” è stato diretto da Joseph Kahn e include riferimenti ai film Blade Runner, The Seven Year Itch e John Woo. Presenta la Spears come un agente segreto alla ricerca di una fiala di liquido verde. Dopo averlo rubato, entra in un appartamento e avvelena il suo ragazzo. Clicca qui per ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Toxic, Significato canzone

Come si intuisce già dal titolo, Toxic parla di un amore tossico e dannoso che la protagonista racconta. Non riesce a prendere distanza dall’altra persona, ne è inebriata, è completamente assorta dalle sensazioni e sa, allo stesso tempo, che tutto questo è molto pericoloso per lei.

Britney Spears, Toxic, Testo canzone

Baby, can’t you see I’m calling?

A guy like you should wear a warning

It’s dangerous, I’m falling

There’s no escape, I can’t wait

I need a hit, baby, give me it

You’re dangerous, I’m loving it

Too high, can’t come down

Losing my head, spinnin’ ‘round and ‘round

Do you feel me now?

With a taste of your lips, I’m on a ride

You’re toxic, I’m slippin’ under

With a taste of a poison paradise

I’m addicted to you

Don’t you know that you’re toxic?

And I love what you do

Don’t you know that you’re toxic?

It’s getting late to give you up

I took a sip from my devil’s cup

Slowly, it’s taking over me

Too high, can’t come down

It’s in the air and it’s all around

Can you feel me now?

With a taste of your lips, I’m on a ride

You’re toxic, I’m slippin’ under

With a taste of a poison paradise

I’m addicted to you

Don’t you know that you’re toxic?

And I love what you do

Don’t you know that you’re toxic?

Don’t you know that you’re toxic?

Taste of your lips, I’m on a ride

You’re toxic, I’m slippin’ under

With a taste of a poison paradise

I’m addicted to you

Don’t you know that you’re toxic?

With a taste of your lips, I’m on a ride

You’re toxic, I’m slippin’ under (toxic)

With a taste of a poison paradise

I’m addicted to you

Don’t you know that you’re toxic?

Intoxicate me now, with your lovin’ now

I think I’m ready now, I think I’m ready now

Intoxicate me now, with your lovin’ now

I think I’m ready now

Britney Spears, Toxic, Traduzione canzone

Piccolo, non vedi che sto chiamando?

Un ragazzo come te dovrebbe indossare un avvertimento

È pericoloso, sto cadendo

Non c’è via di scampo, non vedo l’ora

Ho bisogno di un colpo, piccola, dammelo

Sei pericoloso, lo adoro

Troppo in alto, non può scendere

Perdo la testa, girando e girando

Mi senti adesso?

Con un assaggio delle tue labbra, sono in viaggio

Sei tossico, sto scivolando sotto

Con un assaggio di paradiso del veleno

Sono dipendente da te

Non sai che sei tossico?

E amo quello che fai

Non sai che sei tossico?

Si sta facendo tardi per rinunciare a te

Ho bevuto un sorso dalla mia tazza del diavolo

Lentamente, sta prendendo il sopravvento su di me

Troppo alto, non può scendere

È nell’aria ed è tutto intorno

Mi senti adesso?

Con un assaggio delle tue labbra, sono in viaggio

Sei tossico, sto scivolando sotto

Con un assaggio di paradiso del veleno

Sono dipendente da te

Non sai che sei tossico?

E amo quello che fai

Non sai che sei tossico?

Non sai che sei tossico?

Sapore delle tue labbra, sono in viaggio

Sei tossico, sto scivolando sotto

Con un assaggio di paradiso del veleno

Sono dipendente da te

Non sai che sei tossico?

Con un assaggio delle tue labbra, sono in viaggio

Sei tossico, sto scivolando sotto (tossico)

Con un assaggio di paradiso del veleno

Sono dipendente da te

Non sai che sei tossico?

Inebriami ora, con il tuo amore adesso

Penso di essere pronto ora, penso di essere pronta ora

Inebriami ora, con il tuo amore adesso

Penso di essere pronto ora