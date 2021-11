Town Called Malice è un brano dei Jam pubblicato nel 1982. La canzone ha debuttato al numero uno della UK Singles Chart nel febbraio di quell’anno.

Il titolo del pezzo è un di parole del romanzo di Nevil Shute del 1950, A Town Like Alice. Doppio singolo, uscito insieme a “Precious”, era disponibile anche con una versione live di “Town Called Malice” e una extended version del pezzo “Precious”. E’ arrivato in vettà alla chart inglese e vi è rimasto per ben 4 settimane. Inoltre è salito fino alle posizione 31 della Billboard Mainstream Rock, in America.

Town Called Malice, ascolta la canzone

Jam, Town Called Malice, Testo canzone

Better stop dreaming of the quiet life

‘Cos it’s the one we’ll never know

And quit running for that runaway bus

‘Cos those rosey days are few

And…stop apologising for the things you’ve never done

‘Cos time is short and life is cruel

But it’s up to us to change

This town called Malice

Rows and rows of disused milk floats

Stand dying in the dairy yard

And a hundred lonely housewives

Clutch empty milk bottles to their hearts

Hanging out their old love letters on the line to dry

It’s enough to make you stop believing

When tears come fast and furious

In a town called Malice

Ye-eh-eah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah, oh

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Struggle after struggle, year after year

The atmosphere’s a fine blend of ice

I’m almost stone cold dead

In a town called Malice

Uhuh-yeah

A whole street’s belief in Sunday’s roast beef

Gets dashed against the Co-op

To either cut down on beer or the kids’ new gear

It’s a big decision in a town called Malice

Uhuh-yeah

The ghost of a steam train echoes down my track

It’s at the moment bound for nowhere

Just going ‘round and ‘round, oh

Playground kids and creaking swings

Lost laughter in the breeze

I could go on for hours and I probably will

But I’d sooner put some joy back

In this town called Malice, ye-eh-eah (uhuhuh)

In this town called Malice, ye-eh-eah

In this town called Malice, uhuh-yeah

Jam, Town Called Malice, traduzione canzone

Meglio smettere di sognare la vita tranquilla

Perché è quello che non sapremo mai

E smettila di correre per quell’autobus fuori controllo

Perché quei giorni rosei sono pochi

E…smettila di scusarti per le cose che non hai mai fatto

‘Perché il tempo è breve e la vita è crudele

Ma sta a noi cambiare

Questa città chiamata Malice (Malizia, ndr)

File e file di galleggianti del latte in disuso

Stanno morendo nel cortile del caseificio

E cento casalinghe sole

Stringono bottiglie di latte vuote ai loro cuori

Stendendo le loro vecchie lettere d’amore sulla linea ad asciugare

È abbastanza per farti smettere di credere

Quando le lacrime arrivano veloci e furiose

In una città chiamata Malice

Sì-eh-eah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah, oh

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Bah-bah-bah-ba-baba-bah

Lotta dopo lotta, anno dopo anno

L’atmosfera è una bella miscela di ghiaccio

Sono quasi morto di freddo

In una città chiamata Malice