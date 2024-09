Presentato in anteprima nella puntata d’esordio di Amici 2024, “Tacchi (fra le dita)” è il nuovo singolo di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, stella nascente della musica pop italiana e voce della Gen Z. Per presentare questo brano è tornata tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, dove tutto è iniziato, e ha cantato “Tacchi (fra le dita)” in anteprima durante la prima puntata di Amici, che l’ha vista vincitrice dell’ultima edizione. Il singolo, prodotto da ITACA (Merk & Kremont), sarà disponibile ovunque da venerdì 4 ottobre.

Nei mesi scorsi, Sarah si è esibita in diverse città d’Italia, tra cui Milano per l’apertura della data italiana dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio 2024, e Olbia (SS) durante il Red Valley Festival il 17 agosto. Quest’estate l’artista è stata anche ospite dei più prestigiosi festival radio italiani e tra le protagoniste del programma Up Next Italia di Apple Music, culminato con l’esibizione nell’anfiteatro in Piazza Liberty a Milano il 12 settembre.

Tra i precedenti lavori ricordiamo Sexy magica – scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile con la produzione di ROOM9, che ad oggi conta oltre 10 milioni di stream solo su Spotify – Touché (più di 2,8 milioni di stream su Spotify), Viole e Violini (oltre 1,6 milione di stream) e Mappamondo (2,3 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Tony Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi, per i quali è tutto nuovo e da scoprire.

Il significato della canzone Tacchi (fra le dita)

In “Tacchi (fra le dita)”, Sarah descrive le sensazioni che si provano quando un rapporto travolgente riesce ad innescare in chi lo vive pensieri ed emozioni contrastanti. Le vibes pop dance del brano si uniscono alla voce ipnotica e sensuale della giovane cantante, che sta confermando sempre di più il suo talento e la sua capacità di evolversi artisticamente. Con i suoi brani, inoltre, Sarah riesce a trasmettere in maniera autentica il mood e le emozioni di un’intera generazione, raccontando storie in cui tutte le sue coetanee possono riconoscersi perfettamente.