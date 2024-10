Martedì 22 ottobre 2024 si terrà la seconda data di Mahmood in concerto all’Unipol Forum di Assago. Successivamente ci saranno altre tappe in programma venerdì 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, domenica 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (sold out) e giovedì 31 ottobre al Palapartenope di Napoli (sold out).

Il cantante è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester.

Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A. TOUR sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche l’ultimo album “Nei letti degli altri”, uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, certificato platino e con più di 630 milioni di stream. Il disco, intimo e introspettivo, costellato di collaborazioni internazionali e da sempre nuove sperimentazioni, è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti.

Fra i brani che più hanno segnato la carriera di Mahmood, non mancheranno sul palco anche “Tuta gold” (il singolo più venduto nel 1° semestre del 2024, con 5 dischi di platino e 370 milioni di stream globali), con il suo stile baile funk e il ritmo club, e il nuovo singolo “RA TA TA”, uscito lo scorso giugno, in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista, certificato disco di platino e con 140 milioni di stream.

La scaletta delle canzoni di Mahmood in concerto all’Unipol Forum, 22 ottobre 2024

NLDA INTRO

BAKUGO

Klan

TUTTI CONTRO TUTTI

NEI LETTI DEGLI ALTRI

PARADISO

Inuyasha

Brividi (Mahmood & BLANCO cover)

Sabri Ailel (Sherine cover)

Ghettolimpo

NEVE SULLE JORDAN

Dorado / Proibito / Talata

PERSONALE

OVERDOSE

T’amo

Il Nilo nel naviglio

STELLA CADENTE

NEL TUO MARE

COCKTAIL D’AMORE

Rapide

SEMPRE/JAMAIS (con Angele)

Barrio / Kobra

RA TA TA

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data del 23 ottobre 2024, clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Forum di Milano in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.