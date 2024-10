Ligabue è in tour nei teatri più belli d’Italia con “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”, 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero). Stasera, 21 ottobre 2024, il cantautore si esibirà al Teatro Metropolitan a Catania.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue sono presenti Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

“LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Ma i fan possono già guardare lontano, pensando alla data evento in programma nell’estate 2024.

A 20 anni dal primo concerto a Campovolo (10 settembre 2005), il 21 giugno 2025 LUCIANO LIGABUE tornerà sul palco di CAMPOVOLO (RCF ARENA di REGGIO EMILIA) con LA NOTTE DI CERTE NOTTI, un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, Luciano Ligabue fermerà il tempo per festeggiare gli importanti anniversari e rivivere insieme al pubblico la magia di canzoni che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di Campovolo.

La scaletta di Ligabue in concerto a Catania, 21 ottobre 2024

Ecco la scaletta delle canzoni di Ligabue al Teatro Metropolitan di Milano. Sono possibili modifiche o aggiunte di brani presentati live, per la prima volta, nella tappa di questa sera.

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Almeno credo

Tutte le strade portano a te

Vivo morto o x

Ho messo via

Quella che non sei

Un colpo all’anima

Happy hour

Sogni di R&R

Piccola stella senza cielo

Niente piano B

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 21 ottobre 2024.

Come arrivare al Teatro Metropolitan a Catania

In auto:

Dalla stazione ferroviaria (Piazza Giovanni XXIII):

Segui Via VI Aprile e poi gira a destra su Viale Africa.

Continua su Corso Italia.

Svolta a sinistra in Via Umberto I.

Dopo circa 500 metri, il teatro si trova sulla tua sinistra (Via Sant’Euplio 21).

Dall’aeroporto di Catania (Fontanarossa):

Prendi la SP70 verso il centro.

Continua su Via Plebiscito.

Segui le indicazioni per Via Etnea e poi svolta a sinistra in Via Umberto I.

Gira a destra in Via Sant’Euplio per raggiungere il teatro.

Parcheggio:

In zona ci sono diversi parcheggi, come il Parcheggio Bellini in Via Michele Rapisardi, oppure parcheggi in Via Etnea.

Con i mezzi pubblici:

Dalla stazione ferroviaria (Piazza Giovanni XXIII):

Prendi l’autobus Linea 530 (direzione Circonvallazione) e scendi alla fermata Umberto-Stesicoro.

Cammina per circa 5 minuti fino a Via Sant’Euplio.

Dall’aeroporto di Catania:

Prendi l’autobus Alibus fino alla stazione centrale.

Da lì, puoi prendere uno dei tanti autobus in direzione del centro (ad esempio 431N o 534) e scendere alla fermata Umberto-Stesicoro.