Torn è la canzone di debutto che ha portato al successo immediato, a livello internazionale, di Natalie Imbruglia. E’ una canzone scritta da Scott Cutler, Anne Preven e Phil Thornalley e incisa per la prima volta nel 1993 in danese (ribattezzato “Brændt”, danese per “Burnt”) dal cantante danese Lis Sørensen, poi nel 1995 dal gruppo rock americano Ednaswap di Cutler e Preven, e nel 1996 dalla cantante americano-norvegese Trine Rein. Ma la versione più nota è proprio quella della Imbruglia, uscita nel 1997: il brano ha raggiunto il numero uno nelle classifiche dei singoli di Belgio, Canada, Danimarca, Islanda, Spagna e Svezia, nonché in tre classifiche Billboard negli Stati Uniti.

La versione di Torn di Natalie Imbruglia ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Qui sotto potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale, insieme a testo, traduzione e significato del brano.

Natalie Imbruglia, Torn, Ascolta la canzone, guarda il video ufficiale

Per la canzone, Natalie Imbruglia ha ricevuto una nomination ai Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile, perdendo contro l’imbattibile ” My Heart Will Go On ” di Celine Dion . Il video musicale di “Torn” vede, insieme a lei, l’attore britannico Jeremy Sheffield. Potete recuperarlo cliccando qui.

Torn, Significato della canzone

Il brano parla della presa di coscienza di un rapporto sentimentale ormai tossico. L’uomo che ha davanti non è più quello che aveva conosciuto e amato. Non c’è più dialogo, sembra diverso e lei si sente a pezzi, lacerata dalla relazione ormai naufragata. C’è la consapevolezza di un qualcosa che è cambiato per sempre e che non potrà mai essere salvato.

Natalie Imbruglia, Torn, Testo della canzone

I thought I saw a man brought to life

He was warm, he came around like he was dignified

He showed me what it was to cry

Well you couldn’t be that man that I adored

You don’t seem to know, or seem to care what your heart is for

I don’t know him anymore

There’s nothin’ where he used to lie

Our conversation has run dry

That’s what’s goin’ on

Nothing’s fine, I’m torn

I’m all out of faith, this is how I feel

I’m cold and I am shamed

Lying naked on the floor

Illusion never changed

Into something real

I’m wide awake and I can see the perfect sky is torn

You’re a little late

I’m already torn

So I guess the fortune teller’s right

Should have seen just what was there and not some holy light

But you crawled beneath my veins and now

I don’t care, I have no luck

I don’t miss it all that much

There’s just so many things

That I can’t touch, I’m torn

I’m all out of faith, this is how I feel

I’m cold and I am shamed

Lying naked on the floor

Illusion never changed

Into something real

I’m wide awake and I can see the perfect sky is torn

You’re a little late

I’m already torn

Torn

There’s nothing where he used to lie

My inspiration has run dry

That’s what’s goin’ on

Nothing’s right, I’m torn

I’m all out of faith

This is how I feel

I’m cold and I am shamed

Lying naked on the floor

Illusion never changed

Into something real

I’m wide awake and I can see the perfect sky is torn

I’m all out of faith

This is how I feel

I’m cold and I am ashamed

Bound and broken on the floor

You’re a little late

I’m already torn

Torn

Oh

Oh yeah, oh yeah

Oh yeah, oh yeah

Natalie Imbruglia, Torn, Traduzione della canzone

Pensavo di aver visto un uomo rinato

era appassionato, mi girava intorno con dignità

mi ha dimostrato cosa voleva dire piangere

beh tu non puoi essere l’uomo che adoravo

non sembri sapere o preoccuparti

di ciò che il tuo cuore vuole

ma io non lo riconosco più

Non c’è nulla al suo posto

il dialogo si è spento con me

è questo che succede

niente va bene, sono lacerata

Ho perso ogni fiducia,

mi sento così

ho freddo e mi vergogno

distesa nuda sul pavimento

l’illusione non è mai

diventata realtà

sono sveglia e riesco a vedere

il più bel cielo lacerato

arrivi un po’ tardi, sono già lacerata

Così penso che l’indovino abbia detto le cose vere

avrei dovuto vedere solo la realtà

e non qualche fuoco fatuo

ma tu scorrevi nelle mie vene, e ora

Non mi importa, non ho avuto fortuna

non mi manca così tanto

ci sono così tante cose

che posso toccare, sono lacerata

Ho perso ogni fiducia,

mi sento così

ho freddo e mi vergogno

distesa nuda sul pavimento

l’illusione non è mai

diventata realtà

sono sveglia e riesco a vedere

il più bel cielo lacerato

arrivi un po’ tardi, sono già lacerata

lacerata

Non c’è più nulla al suo posto

la mia ispirazione è finita

è questo che succede

niente va bene, sono lacerata

Ho perso ogni fiducia,

mi sento così

ho freddo e mi vergogno

distesa nuda sul pavimento

l’illusione non è mai

diventata realtà

sono sveglia e riesco a vedere

il più bel cielo lacerato

Ho perso ogni fiducia,

mi sento così

ho freddo e mi vergogno

legata e distrutta sul pavimento

arrivi un po’ tardi, sono già lacerata

lacerata

oh!