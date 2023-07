Tori Kelly ricoverata in ospedale

Tori Kelly è stata ricoverata in ospedale. La cantante, secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, si trovava a cena con amici, domenica sera, in centro a Los Angeles, quando ha iniziato a sentirsi male per il cuore che ha iniziato a battere molto velocemente. Poco dopo sarebbe svenuta, improvvisamente. In base alle notizie riportate da Tmz, gli amici di Tori volevano assicurarsi che non fosse portata in un ospedale del centro, e invece visitata al Cedars-Sinai – uno dei migliori centri ospedalieri del paese – così l’hanno caricata su un veicolo e portata di corsa all’ospedale, invece di chiamare un’ambulanza.

La situazione sembra abbastanza seria. Tori Kelly sarebbe sotto cura, in terapia intensiva, e i medici hanno scoperto dei coaguli nelle gambe di Tori e nei suoi polmoni. Attualmente sono stati effettuati esami per capire se sono presenti dei coaguli anche attorno al cuore. La cantante ha perso conoscenza durante il suo ricovero.

Tori è, da anni, nel settore musicale come apprezzata cantautrice, ha vinto 2 Grammy nel 2019 per il miglior album gospel e la migliore performance/canzone gospel e ha vinto il Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award nel 2015.

Pochi giorni fa aveva annunciato l’uscita di un nuovo EP con 7 canzoni inedite. L’uscita prevista era quella del 28 luglio 2023 tramite Epic Records. Questo era il suo primo progetto dal 2020.

Per promuovere il progetto è stato scelto il singolo “missin u”. La canzone, prodotta e co-scritta da Jon Bellion, trova la sua ispirazione nell’R&B di fine millennio.

L’esordio con l’ingresso sfiorato ad American Idol e il suo primo Ep autoprodotto

Nonostante non sia riuscita a raggiungere la top 24 di American Idol, ha preso una nuova direzione nella sua musica, imparando a suonare la chitarra, componendo brani originali e registrandoli lei stessa sul suo computer. Tori ha iniziato a pubblicare le sue esibizioni su YouTube e ha raggiunto rapidamente oltre 1.000.000 di iscritti, poco dopo la sua partecipazione al talent show.

Il 1 maggio 2012, ha pubblicato il suo primo EP, intitolato Handmade Songs di Tori Kelly, che è stato pubblicato sulla sua etichetta, Toraay Records. Kelly ha scritto, prodotto, progettato e registrato l’EP da sola nella sua camera da letto. Poco dopo la sua uscita, l’EP è entrato nella lista dei 10 migliori album pop su iTunes