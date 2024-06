I Negramaro in concerto a Napoli allo Stadio Maradona: ospiti, anticipazioni scaletta, orario e biglietti

I Negramaro saranno in concerto stasera, 15 giugno 2024, con l’attesissima data allo Stadio Maradona a Napoli. Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia.

Tre stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21:00), il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore: 20:30) e il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina.

Dopo esser stata la prima band italiana ad aver varcato la soglia della ‘Scala del calcio’, con il concerto-evento realizzato a San Siro nel 2008, e a distanza di 6 anni dal precedente tour negli stadi italiani, in questa estate i Negramaro torneranno dal vivo a San Siro, allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e per la prima volta calcheranno il palco dello stadio napoletano Diego Armando Maradona.

A seguire potete leggere anticipazioni sulla scaletta del concerto, informazioni su orari e biglietti.

Negramaro in concerto allo Stadio Maradona a Napoli, ospiti

Non saranno soli i Negramaro sul palco dello Stadio Maradona. Sono attesi diversi ospiti, anche a sorpresa. Tra le presenze certe è stato annunciato Aiello. Ci sarà anche Niccolò Fabi, pronto a cantare e suonare con il gruppo.

La scaletta dei Negramaro in concerto allo Stadio Maradona a Napoli

Non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del concerto dei Negramaro allo Stadio Maradona. Sicuramente non mancheranno i più grandi successi della band, inclusi gli ultimi pezzi come “Ricominciamo tutto” e “Luna piena”. Vi indichiamo, a seguire, le canzoni che potreste ascoltare.

Il concerto inizierà alle 21.

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Nuvole e lenzuola

Estate

La prima volta

Parlami d’amore

Solo 3 minuti

Fino all’imbrunire

Via le mani dagli occhi

Il posto dei santi

Contatto

Ricominciamo tutto

Luna Piena

La cura del tempo

Ora ti canto il mare

Solo per te

Biglietti per i Negramaro in concerto a Napoli, Stadio Maradona, 15 giugno

Il concerto dei Negramaro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di sabato 15 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Maradona a Napoli

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto dei Negramaro, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81