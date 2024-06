Grandissima attesa per l’inizio del tour che i fan di Geolier di tutta Italia aspettano da mesi e che prenderà il via stasera, sabato 15 giugno, dallo Stadio Franco Scoglio di Messina. Il rapper ha appena pubblicato “Dio lo sa” (Warner Music Italy), il suo terzo disco, e si prepara a “GEOLIER LIVE 2024”, il tour prodotto da Magellano Concerti che partirà il prossimo sabato con la data a Messina, dove il pubblico dell’artista si ritroverà per l’unica tappa in Sicilia prima dei tre eventi sold out previsti a partire dal 21 giugno in ‘casa’ di Geolier, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’album ha già conquistato il primo posto dei dischi più venduti in Italia.

In “DIO LO SA”, Geolier ha voluto al suo fianco i suoi colleghi e amici di sempre – Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo – e la star argentina Maria Becerra. 21 pezzi, un’opera magna per un disco in cui poter dare voce a tutto se stesso: passando da banger e veri e propri esercizi di stile ad aperture melodiche, dalla realness del rap – in cui flexare come un vero disco urban impone – a pezzi d’amore, di cui il rapper non poteva fare a meno.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sul concerto, orario, biglietti e viabilità.

Orari per il concerto di Geolier a Messina, 15 giugno 2024

Ecco gli orari ufficiali:

Apertura porte: Meet & Greet ore 14.00

Prato Gold &a Fast Pack ore 15.00 / Prato ore 17.00 / Tribune ore 17.30

Apertura botteghino: ore 15.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

Infine, a seguire, anche gli orari della biglietteria come potete vedere dallo scherma informativo.

Anticipazioni scaletta del concerto di Geolier a Messina, 15 giugno 2024

Non è stata ancora resa nota la scaletta ed essendo il primo concerto del suo tour è mistero fitto suoi brani interpretati. Sicuramente non mancheranno i pezzi del suo ultimo disco, “Dio lo sa”, nè le hit tratte dai precedenti lavori come “Il coraggio dei bambini”.

Biglietti per Geolier a Messina, 15 giugno 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Geolier a Messina. Il prezzo parte da 39 euro fino a 75 euro per la Tribuna A e B. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto. Sarà possibile comprare biglietti anche sul posto, come potete leggere qui sopra, nell’immagine.

Informazioni sulla viabilità per il concerto di Geolier a Messina

Ecco il comunicato con tutte le informazioni sulla viabilità:

(…)

E – Istituire le seguenti fermate autobus per la giornata del 15/06/2024, e fino alle ore 03,00 della giornata successiva del 16/06/2024,

1. prima dell’inizio dei concerti: a autobus navetta dell’ATM: sul lato nord di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via A. Celi e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa parrocchiale (provvedendo ad istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta dalle ore 17,00 della giornata del 14/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 16/06/2024, ed a collocare segnaletica verticale di “fermata autobus”), per lo sbarco dei passeggeri prima dell’inizio del concerto. Tale area destinata alla sosta degli autobus dovrà essere delimitata con idonee barriere e presidiata da personale dell’ATM.

Gli autobus navetta dell’ATM impegnati nel collegamento tra l’Area ZIR di Gazzi (Capolinea sud della tramvia) e lo Stadio “F. Scoglio” dovranno seguire il seguente percorso: dal capolinea/Gazzi, via Taormina, via A. Celi, via Sacra Famiglia, con sbarco dei passeggeri in corrispondenza della predetta fermata, proseguimento in Via R. Livatino, via 1A, svolta a sinistra per l’immissione in via A. Celi in direzione Gazzi.

b autobus privati provenienti dal circuito autostradale, accederanno dalla tangenziale, percorreranno lo svincolo S. Filippo e la bretella dello stesso svincolo (via N. Carosio) in direzione monte-mare: dovranno attestarsi lungo la strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” ed, a saturazione della suddetta strada, si dovranno attestare lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio (nel tratto a valle della rotatoria-valle dell’area di “parcheggio rosso”), disponendosi, su precise indicazioni della Polizia Municipale, lungo la carreggiata in direzione di marcia mare-monte, immediatamente a valle della rotatoria del “parcheggio rosso” (facendo inversione di marcia in corrispondenza del by-pass (punto 6 allegato 1) immediatamente a monte di via A. Celi che dovrà essere presidiato a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato), a saturazione della suddetta carreggiata in direzione di marcia mare-monte, glialtri autobus si attesteranno lungo la carreggiata in direzione di marcia monte-valle. I suddetti autobus faranno scendere i passeggeri ed attenderanno fino al termine del concerto per il successivo imbarco degli stessi passeggeri.

Ad avvenuta saturazione del suddetto tratto di bretella (via N. Carosio), eventuali ulteriori autobus dovranno attestarsi lungo la strada di collegamento fra la bretella di collegamento dello svincolo “S. Filippo” (via N. Carosio) e la S. P. Santa Lucia. Detti autobus dovranno essere indirizzati nel tratto di strada in questione (a saturazione del tratto di bretella di cui sopra- via N. Carosio)) a cura della Polizia Municipale.

2. al termine dei concerti:

a autobus navetta dell’ATM: dovranno attestarsi sul est, lato valle, direzione di marcia sud-nord, di via A. Celi, in prossimità della bretella dello svincolo autostradale S. Filippo (via N. Carosio), provenendo dallo svincolo autostradale di Tremestieri), per l’imbarco dei passeggeri al termine del concerto. Tale area destinata alla sosta degli autobus dovrà essere delimitata con idonee barriere e presidiata da personale dell’ATM.

b autobus privati (che partiranno su disposizione impartite dalla Polizia Municipale): dopo aver fatto salire i passeggeri, al termine del concerto: quelli attestati lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia montemare, proseguiranno sulla stessa bretella (via N. Carosio) in direzione monte-mare fino ad immettersi, con svolta obbligatoria a destra, in via A. Celi in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale (oppure, su espresse disposizioni della

Polizia Municipale, dovranno immettersi nella bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia mare-monte, eseguendo l’inversione nel by-pass immediatamente a monte di via A Celi e proseguendo fino all’immissione nella tangenziale autostradale). Gli autobus attestati lungo la strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e lungo bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia mare-monte proseguiranno in direzione monte fino ad immettersi direttamente nella

tangenziale autostradale. Gli autobus attestati lungo la strada di collegamento fra la bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) e la

S. P. Santa Lucia dovranno proseguire lungo la S. P. Santa Lucia, in direzione monte-mare fino ad immettersi, con svolta obbligatoria a destra, in via A. Celi in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale;

F – Istituire, per la giornata del 15/06/2024 un’area di sosta riservata ai taxi in servizio pubblico, all’esterno dell’area di “parcheggio rosso”, nello slargo della bretella dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio (direzione di marcia mare-monte) in corrispondenza del sottopasso di collegamento fra la suddetta area di “parcheggio rosso” e l’area di pertinenza dello stadio “F. Scoglio”. Detti veicoli potranno accedere all’area di cui sopra provenendo sia da via A. Celi, sia dalla tangenziale autostradale e, dopo la fermata o la sosta, dovranno

proseguire la marcia in direzione mare-monte per immettersi direttamente nella tangenziale;

G – Istituire, dalle ore 14,00 della giornata del 14/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 16/06/2024, e comunque fino al termine della esigenza e su disposizione della Polizia Municipale, il divieto di transito veicolare ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, in via La Farina, via U. Bonino, via Taormina, via A. Celi, via G. La Pira, ex S.S. 114, in tutto il tratto compreso la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri ed il viale Europa, con collocazione della relativa segnaletica stradale e con presidi a cura della Polizia Municipale. Detti veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti dalla direzione nord-sud dovranno proseguire la marcia impegnando il viale Europa e lo svincolo autostradale di Messina Centro, mentre quelli provenienti dalla direzione sud-nord dovranno proseguire la marcia immettendosi nello svincolo autostradale di Tremestieri.