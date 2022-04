Top Gun Maverick è quasi realtà. L’atteso sequel del film cult “Top Gun” uscirà in Italia il 25 maggio 2022. E, dopo i primi rumors, è arrivata la conferma dell’incisione di un brano per la colonna sonora della pellicola, affidato a Lady Gaga. Secondo le indiscrezioni dell’affidabile Ultimate Music, il titolo della canzone dovrebbe essere “Hold my hand“. Ma andiamo per passi…

Partiamo dalla trama del film, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Top Gun Maverick è il tanto atteso sequel del film d’azione classico del 1986 Top Gun, con Tom Cruise e Val Kilmer. Il seguito vede l’arrivo di nuovi personaggi di Jennifer Connelly, Ed Harris, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Jake Picking e Jean Louisa Kelly.

Le voci su Lady Gaga come interprete del brano portante del film era già circolata da mesi senza, però, essere mai stata confermata. Ma un video caricato via Twitter nelle scorse ore, ha tolto ogni dubbio:

Okay! I have video and photos of the poster! pic.twitter.com/soJc1PuPW7 — Ralph d. Apel (he/him) (@RalphDApel) April 10, 2022

Nelle immagini, possiamo vedere il poster di Top Gun Maverick con Lady Gaga insieme a Hans Zimmer e Harold Faltermeyer per i crediti legati alla colonna sonora del film.

Nel primo capitolo del film, uscito nel 1986, era stata inserita una canzone diventata tra le più popolari (e di successo) degli anni ’80. Si intitolava Take My Breath Away (Love Theme from Top Gun) dei Berlin, che divenne un singolo al numero 1 nel Regno Unito, in quell’anno.