Venerdì 25 settembre è uscito il nuovo album di Jamil, Rap is back. Nello stesso giorno, è stato rilasciato il video ufficiale di “Top boy”, altro pezzo estratto dal disco.

L’intro dell’album parte subito con toni accesi. Nel ritornello Jamil si rivolge a chi in passato lo ha preso in giro dicendo che pesava solo 30 kg, quasi a voler intendere che non fosse abbastanza grosso per pmuoter essere preso sul serio. La strofa è un classico esercizio di stile, con una metrica molto serrata, in cui il rapper fa un uso massiccio di termini inglesi. La base è prodotta da Wairaki.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo della canzone.

Jamil, Toy Boy, Testo

[Ritornello]

Muovi un kilo

Poi due kili

Poi tre kili

Quanto peso trenta kili

Muovi un kilo

Poi due kili

Poi tre kili

Quanto peso trenta kili

[Strofa]

Sono ancora qua s’insiste

So che abbiamo Dio che assiste

Sono nato tra le miste

Fumo, clipper, streetwear, studio, mixer

Baida nella scena ciste

Sister, a te lascio le lische, un blister

Non sto in mezzo a mischie

Twister, piste, liste, riviste, listen

Ok fra ne ho ancora un paio

Sto facendo business

Fitness, guinness, mister

Tu mi guardi Insta

A casa, triste, birra Guinness, Cipster

Faccio un po’ di morti ripper

Solo pеr i soldi stripper

La metto dentro il cеsto, Pippen

A te lascio un incesto o pippe

Gioco flipper, odio hipster

Auto drifter, compro sneakers

Lancio sneakers, fumo swisher

Non si capisce quando finisce

Baida sanno tutti siamo top boy

La mia ganga i miei fratelli sono top boy

Abbiamo un certo stile guarda con noi

Non c’è niente da capire solo che non puoi

No face, no case

Siamo giù di sotto con un North Face

My place, VR

Ho camminato ovunque su queste TN

Mi portano i regali ma senza le renne

Tipo mio fratello su un KTM

Sono in giro per la strada che ero un sedicenne

Da quando avevo un g dentro il portapenne

[Ritornello]

Muovi un kilo

Poi due kili

Poi tre kili

Quanto peso trenta kili

Muovi un kilo

Poi due kili

Poi tre kili

Quanto peso trenta kili