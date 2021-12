Anche Tommaso Paradiso è risultato positivo al Covid-19. Il cantante, ex leader dei TheGiornalisti, ha condiviso via Instagram la notizia poche ore f, rassicurando però subito i fan: è asintomatico e sta bene.

“Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche positive al molecolare. Buona quarantena a tutti. Magari nei prossimi giorni provo ad organizzare un chitarra e voce in diretta su Instagram from the cucina. Così per passare il tempo”

Poche ore dopo, però, probabilmente dopo aver ricevuto diversi messaggi da parte dei suoi fan, ha nuovamente condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute:

“Siete troppo teneri, mi fate commuovere ogni volta. STO BENE. Ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo. Poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho fatto anche un molecolare (oggi) al quale sono risultato positivo (penso sia la storia di tutti). Rimango a casa e amen. Non è un dramma. I drammi sono altri. Ditemi ora e giorno che preferite e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni”

Tommaso Paradiso è, purtroppo, solo uno dei numerosi casi di positività al Covid-19 condiviso, in questi giorni, da parte di numerosi artisti e cantanti. Tra i primi Jovanotti, anche lui positivo al molecolare e con pochi sintomi (febbre passata in poche ore e mal di gola). Poi è stata la volta di Fedez e Chiara Ferragni. In quarantena a casa, i figli della coppia erano, invece, negativi:

“Motivo per il quale dobbiamo indossare la mascherine in casa tutto il giorno, non possiamo tenere la distanza più di tanto perché dovendoli accudire. Un situazione un po’ così, fortunatamente siamo asintomatici. La nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda”

Infine, nelle scorse ore anche Al Bano, assente al Capodanno in musica 2022 con Federica Panicucci, dopo essere risultato positivo al Covid-19