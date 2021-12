Capodanno in musica andrà in onda venerdì 31 dicembre alle 21, su Canale 5, in diretta da Bari e con Federica Panicucci alla conduzione. Diversamente da quanto annunciato, Al Bano sarà assente a causa della positività al Covid-19. Appuntamento a partire dalle 21, dopo il consueto discorso del Presidente della Repubblica a reti unificate.

Capodanno in musica 2022, cantanti ospiti

Numerosi gli artisti che hanno confermato la loro presenza sul palco: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Sergio Sylvestre, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo.

A loro si uniscono anche Pio e Amedeo, ospiti speciali pronti a promuovere l’uscita del loro film, “Belli ciao”, al cinema dal 1 gennaio 2022.

Capodanno in musica 2022 da Bari

L’evento originariamente doveva andare in onda, in diretta, da Piazza Libertà, a Bari. Ma, a causa dell’incidenza legata al Covid-19, si sposterà al Teatro Petruzzelli.

Capodanno in musica 2022, Al Bano assente, positivo al Covid-19

Al Bano doveva affiancare, nei progetti iniziali, Federica Panicucci alla conduzione dell’evento del 31 dicembre. Ma il cantante è risultato positivo al Covid-19 e non potrà presenziare allo show. E’ stato lui stesso ad annunciarlo, via social, nelle scorse ore.

“Sono qua e devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo chiamo il nemico più importante e squallido. Che dire? Finirà, perché tutto passa” ha raccontato, il cantante, nel video che potete vedere qui sopra.

Ha poi invitato tutti quanti a stare attenti, intenzionato a guarire il prima possibile: