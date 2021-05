Dopo aver trattato temi attualissimi come il cyberbullismo, il body positivity e il self-love con i suoi brani più recenti, Federica Carta ha affrontato, con il suo nuovo singolo, anche il tema della battaglia contro ogni forma di omotransfobia.

Il nuovo singolo della giovane cantautrice romana, dal titolo Tocca a me, infatti, è un inno alla diversità che vede la partecipazione di Mydrama, ex concorrente dell’ultima edizione di X Factor.

Nel video, diretto da Priscilla Santinelli, che vede anche la partecipazione di Muriel, youtuber, influencer e attivista LGBTQ+, ed Emanuele Ferrari, creator e influencer, impegnati da molto tempo a favore dell’inclusività e della parità di diritti, il messaggio che si vuole lanciare riguarda la liberazione dal giudizio e dalla violenza degli altri. Il video si apre con alcuni dei più utilizzati insulti omofobi e si chiude con un invito a vivere il proprio amore e la propria identità alla luce del sole.

Federica Carta e Mydrama, lo scorso 8 maggio, hanno anche partecipato alla manifestazione, tenutasi all’Arco della Pace di Milano, a favore dell’approvazione del DDL Zan.

Di seguito, trovate il testo di Tocca a me. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Tocca a me: il testo

C’è una mia foto in camera

Dove sorrido con i miei

Tornerei lì,

Senza pensieri

Non sono un nome e un numero

Non sono tutto e subito

Io sono qui

Persa da ieri.

Quando tutto mi sembra una gabbia

Anche la pelle che indosso

Vado fuori di me

Quando pensi che la gente sappia

E che sappia fin troppo, fin troppo di te

Conto i brividi sulla mia schiena

Come da bambina sopra a un’altalena

È tutto ok, è tutto ok

E se non è ok.

Non so come si fa

A trovare un posto per noi

Ma tocca a me, tocca a me

C’è luce tra le lacrime

Non so come si fa

Ad aspettare domani

Tocca a me, tocca a me

Accedere la luce se non c’è.

Dirti che ho paura non fa più paura

Solo la mia voce a farmi da armatura

Non so come si fa

A trovare un posto per noi

Ma tocca a me, tocca a me, tocca a me.

Sai, sai che io certe notti volo

Con le finestre chiuse ma

Tra le rovine Roma annega e brucia e non ti sento

Urla più forte come se

Volessi rompere a metà

Il filo della crisalide, torneremo a sorridere

Sotto il cielo di Atlantide, già lo sai.

Apro gli occhi sopra un’altalena

Come da bambina il sogno poi s’avvera

È tutto ok, è tutto ok.

Non so come si fa

A trovare un posto per noi

Ma tocca a me, tocca a me

C’è luce tra le lacrime

Non so come si fa

Ad aspettare domani

Tocca a me, tocca a me

Accedere la luce se non c’è.

Dirti che ho paura non fa più paura

Solo la mia voce a farmi da armatura

Non so come si fa

A trovare un posto per noi

Ma tocca a me, tocca a me, tocca a me.

Non so come si fa

A disegnare il futuro

Tocca a me, tocca a me, tocca a me.