To Giuro Ca’ Te Sposo, Alessio testo, video, significato della canzone

E’, da giorni, in tendenza su Youtube, ‘To Giuro Ca’ Te Sposo’, il nuovo singolo di Alessio, uno degli artisti più apprezzati del panorama neomelodico.

Nel video ufficiale della canzone compaiono due volti del piccolo schermo: Luciano Punzo e Manuela Carriero, conosciuti per la loro partecipazione a ‘Temptation Island’.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto la clip musicale.

Stamm sempre ca

cu mill sbagl’

stamm semp ca’

cu tutt a forz

i st’ammor stamm semp’ ca

nient’ e nisciun ce po

fa lassà

tu si a vita mia

o vuo’ capi che

sul tu’ si a vita mia

te chied scus si so stat assaj e bucie

o vuo’ capi che

u nnamurat’ tuoj song’ j

to giur che riman chagne tutt’ cos

i e te pe semp rint’ a stessa cas

i facc tutt’ pe te fa felice

te port a luna pur si mo dic.

Amor si chell che me spos

tu si o regal mio chiu bell

ca me poteva ra sta vita

amore riman io te spos

Mo chi o po’ sapè

quanti nuttat sur senza ce verè

tu che chiagniv e mi ricev.. pecché

e sotto voce ti ricev

aspett a me

mo l’ann sapè

che si turnata nata vota insieme a me

u cu nisciun song stat arrop a te

tu mi fai vivere

si chella part e me.

to giur che riman chagne tutt’ cos

i e te pe semp rint’ a stessa cas

i facc tutt’ pe te fa felice

te port a luna pur si mo dic.

Amor si chell che me spos

tu si o regal mio chiu bell

ca me poteva ra sta vita

amore riman io te spos.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.

to giur che riman chagne tutt’ cos

i e te pe semp rint’ a stessa cas

i facc tutt’ pe te fa felice

te port a luna pur si mo dic.

Amor si chell che me spos

tu si o regal mio chiu bell

ca me poteva ra sta vita

amore riman io te spos.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.

amore te giuro ca’ te sposo

ti sposo amo

amore ti giuro ca’ te sposo

te sposo amo.