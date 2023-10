TK421 è il singolo principale dell’album in studio di Lenny Kravitz dal titolo “Blue Electric Light”. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato della canzone.

A far discutere è stato anche il video che accompagna il pezzo e che mostra il cantante senza veli, con un fisico invidiabile.

TK421, Significato, Ascolta la canzone

Il titolo di questa canzone è un riferimento all’universo di Star Wars dove “TK-421” è la designazione di uno stormtrooper imperiale.

Clicca qui per ascoltare il brano e vedere il video ufficiale di TK421.

Lenny Kravitz, TK421, Testo della canzone

Uh

All aboard, now it’s time to face your fears

The conversations in your mind

You can tell me how it really makes you feel

And I will promise you it will be fine

Come on, baby, get on the one (On the one)

Can you feel it, my T-K-4-2-1?

Look out, baby, drop on the one (On the one)

So much better, my T-K-4-2-1

All aboard, take it to the stratosphere

The congregation is alive

All I’m asking is for you to break the seal

So we can dance our way to the divine

Hey, come on, baby, get on the one (On the one)

Can you feel it, my T-K-4-2-1?

Look out, baby, drop on the one (On the one)

So much better, my T-K-4-2-1

Come on, baby (On the one)

Can you feel it? (T-K-4-2-1)

Look out, baby (On the one)

So much better (T-K-4-2-1)

Come on, baby, get on the one (On the one)

Can you feel it, my T-K-4-2-1?

Look out, baby, drop on the one (On the one)

So much better, my T-K-4-2-1

Come on, baby, get on the one (On the one)

Can you feel it, my T-K-4-2-1?

Just look out, baby, drop on the one (On the one)

So much better, my T-K-4-2-1

Lenny Kravitz, TK421, Traduzione della canzone

Tutti a bordo, ora è il momento di affrontare le vostre paure

Le conversazioni nella tua mente

Puoi dirmi come ti fa sentire davvero

E ti prometto che andrà tutto bene

Avanti, tesoro, sali su quello (su quello)

Riesci a sentirlo, mio T-K-4-2-1?

Attento, tesoro, mettiti su quello (su quello)

Molto meglio, il mio T-K-4-2-1

Tutti a bordo, portatelo nella stratosfera

La congregazione è viva

Tutto quello che ti chiedo è di rompere il sigillo

Così possiamo danzare verso il divino

Avanti, tesoro (da un lato)

Puoi sentirlo? (TK-4-2-1)

Attento, tesoro (da un lato)

Molto meglio (T-K-4-2-1)

Avanti, tesoro, sali su quello (su quello)

Riesci a sentirlo, mio T-K-4-2-1?

Attento, tesoro, mettiti su quello (su quello)

Molto meglio, il mio T-K-4-2-1

Avanti, tesoro, sali su quello (su quello)

Riesci a sentirlo, mio T-K-4-2-1?

Fai attenzione, tesoro, mettiti su quello (su quello)

Molto meglio, il mio T-K-4-2-1