Tissues è una canzone di Yungblud presente nel nuovo disco del cantante che porta, come titolo, il suo stesso nome. L’album è stato pubblicato il 2 settembre 2022 da Locomotion e Geffen Records. Il primo singolo dell’album, “The Funeral”, è stato pubblicato l’11 marzo 2022, seguito dal secondo singolo, “Memories” con Willow, il 6 maggio 2022. In Italia è arrivato al sesto posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e video della canzone.

Tissues, Ascolta la canzone, significato e video

“Tissues” di Yungblud è una canzone la cui analisi può andare in un paio di direzioni diverse. In questo pezzo, l’artista ha deciso di cantare di “felicità, euforia e lasciarsi andare”. Yungblud finisce per diventare pessimista raccontando che è “di nuovo innamorato” ma non vede l’ora di “essere triste domani. E il motivo per cui si sente così è perché, sulla base di passate esperienze amorose passate, è convinto che l’altra persona, alla fine, lo abbandonerà.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di Tissues.

Yungblud, Tissues, Testo canzone

I feel left out

Like a child

Every time that you’re close

Every time that you walk through the door

I feel let down

Is it fear?

Don’t you feel my heart go

Every time you whisper in my ear?

‘Cause everybody wants to feel love

Everybody wants to be adored-dored

Everybody wants to feel love

Everybody wants to be adored-dored

I can’t keep holding my breath, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad

Take it out of my chest, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad

You’re sarcastic

You tell lies

But I can handle the truth

It sounds so heavenly to me

I don’t want you to hide your issues

Blow them into your tissues

Give ‘em to me, uh

Come on, give it to, give it to me

‘Cause everybody wants to feel love

Everybody wants to be adored-dored

Everybody wants to feel love

Everybody wants to be adored-dored

I can’t keep holding my breath, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad

Take it out of my chest, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad

I decide to come outside

You turn around and you tell me you love me

I decide to come outside

You turn around and you tell me you need me

I decide to come outside

You turn around and you tell me you love me

I decide to come outside

All I can say, all I can say, all I can say is it makes me sad

(I’m in love, in love, in love)

(I’m in love again)

Can’t keep holding my breath, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad (Tomorrow I’ll be sad)

Take it out of my chest, God forbid you

Leave me like all the rest did

I’m in love again

And tomorrow I’ll be sad (Tomorrow I’ll be sad)

Yungblud, Tissues, Traduzione canzone

Mi sento escluso

Come un bambino

Ogni volta che sei vicino

Ogni volta che varchi la porta

Mi sento deluso

È paura?

Non senti il ​​mio cuore andare

Ogni volta che mi sussurri all’orecchio?

Perché tutti vogliono provare amore

Tutti vogliono essere adorati-adorati

Tutti vogliono sentire l’amore

Tutti vogliono essere adorati-adorati

Non riesco a trattenere il respiro, Dio non voglia

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste

Toglimelo dal petto, Dio te lo proibisce

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste

Sei sarcastica

Tu dici bugie

Ma posso gestire la verità

Suona così paradisiaco per me

Non voglio che tu nasconda i tuoi problemi

Soffiali nei tessuti

Datemeli, uh

Dai, dammela, dammela

Perché tutti vogliono provare amore

Tutti vogliono essere adorati-adorati

Tutti vogliono sentire l’amore

Tutti vogliono essere adorati-adorati

Non riesco a trattenere il respiro, Dio non voglia

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste

Toglimelo dal petto, Dio te lo proibisca

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste

Decido di uscire

Ti giri e mi dici che mi ami

Decido di uscire

Ti giri e mi dici che hai bisogno di me

Decido di uscire

Ti giri e mi dici che mi ami

Decido di uscire

Tutto quello che posso dire, tutto quello che posso dire, tutto quello che posso dire è che mi rende triste

(Sono innamorato, innamorato, innamorato)

(mi sono innamorato di nuovo)

Non riesco a trattenere il respiro, Dio te lo proibisca

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste (domani sarò triste)

Toglimelo dal petto, Dio te lo proibisca

Lasciami come hanno fatto tutti gli altri

Sono di nuovo innamorato

E domani sarò triste (domani sarò triste)