Paky è tornato con il suo nuovo singolo “Tirana”, prodotto da Timon, nato dalla speciale collaborazione con il rapper albanese Finem, un banger dal respiro internazionale che sigilla il gemellaggio tra le due realtà. La canzone, fuori da venerdì 3 febbraio, arriva dopo il grande successo del primo tour di Paky nei club più importanti d’Italia, in cui il rapper di Rozzano ha confermato, con uno show di alto livello, il talento e la capacità di comunicare la sua storia, tra canzoni e riproduzioni di scene di vita di strada. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo del pezzo.

Tirana, Ascolta la canzone e guarda il video

Insieme al brano, è uscoto anche il videoclip, girato tra Rozzano e Katror (quartiere di Tirana), un’unione che vede protagoniste entrambe le crew, proprio a dimostrazione della grande stima reciproca e del rispetto che le ha portate a questo gemellaggio. Si sono recate ognuna nella città dell’altra, per un viaggio che ha visto prima Glory approdare in Albania e poi KPT arrivare in visita in Italia. Due mondi, due strade che si uniscono e che diventano una cosa sola. Potete vederlo -e ascoltare la canzone- cliccando qui.

Il testo della canzone esprime il vanto della propria ricchezza e potere. “Shitet, droga” significa “vendere, droga”. “Nxiret, armi” significa “acquistare, armi”. Il conto in banca prima era vuoto, pieno di debiti, ora la carta è senza limiti. Prima facevano scippi, ora hanno svoltato e hanno i soldi.

Paky feat Finem, Tirana, Testo canzone

Grr-pow, Timon

Finem, Paky

Lambo, Ferrari

Shitet, droga

Nxiret, armi

Mos boni zo – boni zo, ah

Mos boni zo mos boni

Sono più ferro che carne e ossa

Non ho bisogno di metterti mani addosso

Già da bimbo ero abituato a litigare co-con quello più grosso (Ah)

Giuro che le avrei prese piuttosto

Che dire che per me è tutto a posto (Ah-ah)

Ah (Glory), che dire che per me era tutto a p

Sto in studio con venti albanesi

L’aria si fa tesa

Hai un problema, già ci siamo intesi

Ho un conto nella Banca Intesa

Prima la mia carta era piena di debiti

O-ora è unlimited

A due e ottanta corro, sfioro il limite (Ah)

Ho un affare da fare con Finem

Spero la consegna ci vada a buon fine (Paky)

Batman, sassi in cellophane

Pacchi in arrivo da Tirana

Ah-ah, grazie a Dio ce l’ho fatta

Non so se no che fine avrei fatto

Prima ero in giro con i miei shqipe, facevo scippi (Ah)

Mi vedi in Givenchy, ma prima facevo gli impicci

Finem, Paky

Lambo, Ferrari

Shitet, droga

Nxiret, armi

Mos boni zo – boni zo (Ah)

Mos boni zo mos boni-

Finem, Paky, Gjujna nga Ducati

Mafia, Napoli

Mase-Masera-ti-ti

Vijme si hooligan

Nuk o loj kjo, nuk o Fifa

Merri kejt shokt, hajvan

Thuj qe jena nga Albania

Na sheh n’rruge tu bo casino

Gjuj per shok, gjuj per cugino

Plumat, Totò-tò-tò-tò-tò Riina

Nell’affare coi Gambino

Treqind shqipe rritur rrugve

Mamma-mamma mia

Finem, Paky

Lambo, Ferrari

Shitet, droga

Nxiret, armi

Mos boni zo – boni zo, ah

Mos boni zo mos boni-