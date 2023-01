Timezone è un brano dei Maneskin tratto dall’album Rush! uscito il 20 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e traduzione del brano.

Maneskin, Timezone, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire, in streaming, “Timezone”, il brano dei Maneskin tratto dal loro ultimo disco di inediti, Rush!

Cliccando qui potete vedere il lyric video della canzone.

Il brano racconta l’amore e la sofferenza legata alla distanza. Il sentimento e il desiderio che prova per l’altra persona sono troppo forti e nemmeno 7.000 miglia possono separarli. Annulla ogni contratto e ogni impegno in programma per volare e tornare dalle persona amata.

Maneskin, Timezone, Testo canzone

You’re wearing my old clothes

But you, you wear it better

And every time I see your face

The moon should be jealous

And I keep talking to the wall

Till he’s a friend of mine

I call you every hour just to tell

You that I’m losing my mind

Now I know you’re sleeping

Where I’m supposed to be

Wish I could’ve stayed

The only thing that keeps us apart

Is 7 thousand miles

Running like a mad dog

The only thing that keeps us apart is a different timezone

So fuck what I’m dreaming, this fame has no meaning

I’m coming home

The only thing that keeps us apart is a different timezone

Tomorrow I’ve got another plane

I’m not gonna take it

Instead I’m gonna fly straight to you

I paid double for the tickets

And I don’t give a shit about

The contracts that I signed

And they can say whatever

We’ll be making love

I’m fucking you tonight

Now I know you’re sleeping

Where I’m supposed to be

Wish I could’ve stayed

The only thing that keeps us apart

Is 7 thousand miles

Running like a mad dog

The only thing that keeps us apart is a different timezone

So fuck what I’m dreaming, this fame has no meaning

I’m coming home

The only thing that keeps us apart is a different timezone

So fuck what I’m dreaming, this fame has no meaning

I’m coming home

The only thing that keeps us apart is a different timezone

Maneskin, Timezone, Traduzione canzone

Stai indossando i miei vecchi vestiti

Ma tu, lo indossi meglio

E ogni volta che vedo la tua faccia

La luna dovrebbe essere gelosa

E continuo a parlare al muro

Finché non è un mio amico

Ti chiamo ogni ora solo per dirtelo

Che sto perdendo la testa

Ora so che stai dormendo

Dove dovrei essere

Vorrei poter essere rimasto

L’unica cosa che ci separa

Sono 7mila miglia

Corro come un cane rabbioso

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso

Quindi fancul0 quello che sto sognando, questa fama non ha significato

Sto tornando a casa

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso

Domani ho un altro aereo

Non lo prenderò

Invece volerò direttamente da te

Ho pagato il doppio per i biglietti

E non me ne frega niente

I contratti che ho firmato

E possono dire qualsiasi cosa

Faremo l’amore

Ti scopo stasera

Ora so che stai dormendo

Dove dovrei essere

Vorrei poter essere rimasto

L’unica cosa che ci separa

Sono 7mila miglia

Corro come un cane rabbioso

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso

Quindi fancul0 quello che sto sognando, questa fama non ha significato

Sto tornando a casa

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso

Quindi fancul0 quello che sto sognando, questa fama non ha significato

Sto tornando a casa

L’unica cosa che ci separa è un fuso orario diverso