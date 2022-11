Ti voglio è il titolo di una canzone di Ornella Vanoni pubblicata nel 1977. Il brano fa parte del disco “Io fuori”. A seguire potete leggere il testo del pezzo e ascoltarlo in streaming.

Ornella Vanoni, Ti voglio, Ascolta la canzone

Il brano è un invito a lasciare da parte dubbi e insicurezze per lanciarsi in un viaggio insieme, abbandonando timori ed esprimendo a voce alta i propri sentimenti (“Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio, Ma tu tremi, tu temi i problemi che io ti darò”).

Ornella Vanoni, Ti voglio, Testo canzone

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio dei mille problemi che c’erano in me

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Cosa importa volere sapere domani cos’è?

Mi tocchi, mi tocchi, si chiudono gli occhi

Sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch’io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…)

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Ma tu tremi, tu temi i problemi che io ti darò

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Mi guardi, mi guardi, usi mille riguardi

Ed intanto balbetti ed aspetti una mossa da me

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora…)

Coraggio, coraggio, mettiamoci in viaggio

Evadiamo da questo parcheggio di mille perché

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch’io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio dei mille problemi che c’erano in me

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Cosa importa volere sapere domani cos’è?

Tu mi fai volare

(Tu mi fai volare)

Tu mi fai volare

(Tu mi fai volare, tu)

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch’io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…)

Ti voglio

Io ti voglio

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio, sì, sì, sì, sì, sì

(Dimmi che ti piace, che ti piace di più

Che sei capace di volare, sei capace tu)

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Ti copro di baci, di baci, sì, di baci…

(Mi tocchi, mi tocchi, mi si chiudono gli occhi

Sempre…)

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch’io volare

Dillo ancora, dai!